Griežtosios linijos islamistai, kurie Afganistano kontrolę perėmė praėjusį mėnesį, pirmadienį užbaigtą JAV pasitraukimą švenčia kaip didelę pergalę.

Ilga žalių visureigių „Humvee“ virtinė stovėjo viename kelyje netoli Talibano lopšio Kandaharo. Prie daugelio šių visureigių antenų buvo prisegtos baltos ir juodos spalvų Talibano vėliavos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Massive Taliban/IEA convoy is passing in Kandhar right now with thousands of vehicles. Most likely it is the convoy of the leader of faithful. #Kandahar #Afghanistan pic.twitter.com/lLRw6iRX3B