„Los Angeles Times“ korespondentas Nabih Bulusas sekė paskui Talibano kovotojus, apžiūrinėjusius angarą, kuriame, kaip spėjama, tuo metu buvo besitraukiančių amerikiečių paliktas lėktuvas.

„Esame čia kartu su Talibanu, vos prieš kelias minutes ši teritorija dar buvo amerikiečių kontroliuojamas karinio oro uosto segmentas. Dabar jie viską perėmė“, – į kamerą sako žurnalistas.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p