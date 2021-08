Brazilijoje banko plėšikai įvarė siaubo: įkaitus užkėlė ant savo automobilių stogų

Brazilijoje banko plėšikai, apsiginklavę sprogmenimis ir automatais, anksti pirmadienį įvarė siaubo vienam miestui San Paulo valstijos gilumoje, kur pagrobė civilių įkaitų.

Plėšikai sprukdami kai kuriuos įkaitus net užkėlė ant savo automobilių stogų, kad išvengtų policijos snaiperių ugnies.

Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti susišaudymas ir juodai vilkintys vyrai, varantys įkaitus viena Arasatubos miesto gatve.

Arasatuba, kur gyvena beveik 200 tūkst. žmonių, yra už 520 km nuo San Paulo.

Apiplėšę mažiausiai du bankų skyrius, nusikaltėliai pabėgo, išsiveždami įkaitus ant savo automobilių stogų ir variklių dangčių. Šie stengėsi išsilaikyti ir nenuslysti.

Dar vienas įkaitas stovėjo pusiau išlindęs pro padidinto pravažumo automobilio stogo liuką, iškėlęs rankas.

Per šį incidentą žuvo mažiausiai trys žmonės, įskaitant du civilius, pranešė valstijos visuomenės saugumo sekretoriatas. Kaip rodo preliminari informacija, vienas žuvęs civilis yra vietos verslininkas, nuėjęs filmuoti užpuolimo, o kitas – užsakomas prekes išnešiodavęs berniukas. Vietos žiniasklaida pranešė, kad trečias žuvęs asmuo yra vienas nusikaltėlių.

Dideli bankų apiplėšimai pastaraisiais metais Brazilijoje darėsi vis dažnesni. Per tokius apiplėšimus įkaitais naudojamasi kaip gyvaisiais skydais.

Pernai liepą nusikaltėliai įsiveržė į Botukatu miestą, o per dvi gruodžio dienas – į du miestus skirtinguose šalies pakraščiuose.

Koordinuotame pirmadienio užpuolime dalyvavo dešimtys nusikaltėlių su mažiausiai 10 automobilių. Gauja naudodamasi dronu stebėjo policijos, kuriai buvo sunku sureaguoti į puolimą, judėjimą. Norėdami sutrukdyti policijos pajėgoms, nusikaltėliai strategiškai svarbiose vietose padegė automobilių.

Arasatubos meras Diladoras Borgesas sakė, jog pareigūnai mano, kad kai kuriose miesto centro vietose dar yra nedetonavusių sprogmenų, ir paragino gyventojus neiti iš namų.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad apiplėšti valstybinių bankų „Caixa Federal“ ir „Banco do Brasil“ skyriai. Paprašytas pakomentuoti, „Caixa Federal“ nurodė, kad informaciją apie nusikaltimus teikia tik policijai. „Banco do Brasil“ nurodė bendradarbiaujantis su pareigūnais ir neskelbiantis per apiplėšimus pagrobtų pinigų sumų.