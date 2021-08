Kremliaus kritikas Navalnas davė pirmą interviu iš kalėjimo

Kalinamas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas davė savo pirmą interviu iš kalėjimo ir palygino jį su Kinijos darbo stovyklomis, be to, sakė, kad yra aštuonias valandas per dieną verčiamas žiūrėti valstybinę televiziją.

A. Navalnas, kuris savo politinę karjerą kuria demaskuodamas korupciją Rusijoje, laikomas griežto režimo kolonijoje Pokrove, už 100 km į rytus nuo Maskvos. Laikraščiui „The New York Times“ jis sakė, kad sunkiųjų darbų sovietų gulaguose laikai baigėsi, tačiau dabar taikomas smegenų plovimo ir propagandos „psichologinis smurtas“. „Galima įsivaizduoti tatuiruotus raumeningus vyrus plieniniais dantimis, rengiančius kovas su peiliais dėl geriausio gulto prie lango“, – interviu, kuris buvo paskelbtas trečiadienį, sakė A. Navalnas. „Reikia įsivaizduoti kažką panašaus į kinų darbo stovyklą, kur visi žygiuoja vora ir visur iškabintos vaizdo kameros. Yra nuolatinė kontrolė ir skundimo kultūra“, – sakė jis. Pasak A. Navalno, sargybiniai stebi nuteistuosius, valandų valandas žiūrinčius valstybinę propagandą, ir neleidžia nei skaityti, nei rašyti, o užmigusius kalinius pažadina. Tačiau Kremliaus kritikas vis tiek optimistiškai vertina ateitį ir tvirtina, kad kada nors Vladimiro Putino režimas baigsis. „Anksčiau ar vėliau ši klaida bus ištaisyta, ir Rusija pasuks demokratiniu, europietišku vystymosi keliu. Paprasčiausiai todėl, kad to nori žmonės“, – sakė jis. A. Navalnas pakartojo kritiką JAV ir Europos vyriausybėms dėl sankcijų Rusijai ir sakė, kad jos kenkia paprastiems rusams, o ne valdžiai. Opozicionierius tvirtino, kad jokie kiti kaliniai jo nėra užpuolę, ir pasakojo, kad jam netgi malonu ruošti su jais užkandžius. Nuo kovo, kai buvo įkalintas, A. Navalnas iš kalėjimo paskelbė laišką ir kelis įrašus socialiniuose tinkluose, bet šis interviu yra pirmasis po įkalinimo. Vakarų žvalgybos agentūros su „dideliu įsitikinimu“ vertina, kad pernai rugpjūtį A. Navalną Sibire nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ apnuodijo Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnai. Disidentas buvo nuskraidintas į Vokietiją gydyti, bet nepaisydamas pavojaus sausį sugrįžo į Rusiją. Tėvynėje A. Navalnas iškart buvo suimtas, nuteistas už lygtinės bausmės, jam skirtos senoje lėšų grobstymo byloje, sąlygų pažeidimus ir nusiųstas į pataisos koloniją. Kremlius neigia, kad yra susijęs su A. Navalno apnuodijimu, ir tvirtina, kad jam skirta įkalinimo bausmė nėra politinė. Šį mėnesį A. Navalnui buvo pateikta naujų kaltinimų, dėl kurių jo įkalinimas gali būti pratęstas trejais metais. Jei bus pripažinta jo kaltė, jis gali būti paleistas tik po 2024-ųjų, kai Rusijoje turi įvykti prezidento rinkimai. Prieš šį rugsėjį įvyksiančius parlamento rinkimus, kuriuose prognozuojami sunkumai V. Putiną remiančiai valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“, beprecedentį spaudimą patiria A. Navalno judėjimas.

