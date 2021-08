Šokėjus žiniasklaida įvardijo kaip tankų įgulos narius iš Baltarusijos. Ant tanko, ant kurio šoko viena pora, aiškiai matoma Baltarusijos vėliava. Fone – gracingai manevruojantys tankai.

Jau septintus metus iš eilės vykstantis „ArMI-2021“ renginys skirtas plačiajam pasauliui pristatyti naujausius šarvuočius, ginkluotės sistemas, orlaivius ir kitą karinę techniką. Paroda vyksta netoliese Maskvos esančiame teminiame karybos parke „Patriot“, o ekspertai ją vertina kaip vieną svarbiausių Rusijos renginių (Rusija – antroji pagal dydį ginklų eksportuotoja pasaulyje).

Tai jau ne pirmas kartas, kai baleto šokėjos atsiduria karių draugijoje. Prieš dvejus metus tarptautinės moters dienos proga buvo surengta keista fotosesija, kuriai tuščioje metro stotyje pozavo baleto artistės ir ginkluoti, kamufliažine apranga vilkintys kariai.

„Diktatorių pramogos. Rusijoje vykstančioje karinės technikos parodoje tankistai iš Baltarusijos lipo ant tankų ir su tikrų tikriausiomis baleto artistėmis šoko Čaikovskio „Gulbių ežerą“. Sovietų laikais „Gulbių ežerą“ per televiziją rodydavo mirus Sovietų Sąjungos generaliniam sekretoriui. Be to, tai baletas, transliuotas Sovietų Sąjungos žlugimo dieną“, – socialiniame tinkle komentavo Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos artimas bendražygis Franakas Viačorka.

Entertainment for dictators. Belarus tankman dances Tchaikovsky Swan Lake on the tank during military games in 🇷🇺. In Soviet times, Swan Lake was aired on the day of a USSR Secretary General's death. It was also the only show aired on the day the USSR collapsed. pic.twitter.com/Se07CrJwAJ