Skelbiama, kad Talibano kovotojai perėmė nemažai sraigtasparnių ir lengvųjų atakos orlaivių, tarp kurių 35 amerikiečių „Sikorsky UH-60 Black Hawk“ sraigtasparniai.

Įprastai Talibano kovotojai nuotraukose įamžinami su turbanais ir liemenėmis ant tradicinių musulmoniškų rūbų, ginkluoti senais ginklais, menančiais dar XX amžiaus devintąjį dešimtmetį vykusį sovietų ir Afganistano karą.

Specialusis elitinis „Badri 313“ dalinys tiek nuotraukoje, tiek filmuotoje medžiagoje vilki kamufliažinę aprangą ir neperšaunamas liemenes, ant jų galvų – taktiniai šalmai (kai kurie su naktinio matymo įranga), jie ginkluoti M4 šautuvais, pozuoja šalia šarvuotų „Humvee“ automobilių.

M4 šaunamuosius ginklus gamina „Colt's Manufacturing Company“ Jungtinėse Valstijose, bendrovė ginkluote aprūpina JAV kariuomenę.

Chaotiškas JAV pasitraukimas iš Afganistano sudarė palankias sąlygas Talibanui apsirūpinti gausiomis ginkluotės ir technikos atsargomis.

„Dar negalime matyti tikrojo paveikslo, bet akivaizdu, kad netekome dalies praktiškai visko. Tikrai nepanašu, kad ketintų mums viską grąžinti kad ir tame oro uoste“, – po Kabulo užėmimo kalbėjo Baltųjų Rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas.

Talibanui, kaip skelbiama, pavyko prikišti nagus ir prie trilijonais vertinamų retų šalyje randamų naudingųjų iškasenų.

„Viskas, kas nebuvo sunaikinta, dabar atsidūrė Talibano rankose“, – teigė vienas anonimu panoręs išlikti pareigūnas.

Propagandinių filmų ir nuotraukų naudojimas – visai ne nauja Talibano praktika. Seniau jie viešino vaizdo medžiagų apie specialiuosius dalinius, kur kovotojai užfiksuoti mokymų stovyklose netoliese sienos su Pakistanu.

Visai neseniai perėmęs Kabulą, Talibanas dabar intensyviai bando save pristatyti kaip atsakingą valdžią, o ne destruktyvią teroristinę organizaciją.

Rengiamos spaudos konferencijos, pasitelkiama socialinė žiniasklaida, daugiausia tviteris – taip norima žinias skleisti tiek anglų, tiek arabų, tiek vietos kalbomis ne tik šalies žmonėms, bet ir tarptautinei bendruomenei.

JAV paskutiniams kariams pasitraukus iš Afganistano „Badri 313“ dalinys netruko pasirodyti Kabulo oro uoste.

Šis dalinys egzistavo dar prieš perimant Afganistaną, bet seniau jį sudarė skirtingų maištininkų grupuočių kovotojai. Dabar jie veikia Talibano vardu. Dalinys pavadintas Badro mūšio, per kurį 624 metais pranašas Mahometas nuvedė į pergalę 313 vyrų, garbei.

Talibanas socialiniuose tinkluose demonstruoja savo „specialiąsias pajėgas“ – naujas uniformas vilkinčius kareivius, naudojančius amerikiečių paliktą amuniciją ir sudarančius ryškų kontrastą įprasto Afganistano sukilėlio įvaizdžiui.

Vadinamojo „Badri 313“ dalinio kovotojų nuotraukos ir vaizdo įrašai skelbiami internete propagandos tikslais, siekiant pabrėžti, kad dabartiniai Talibano kariai yra geriau apginkluoti ir apmokyti, praneša AFP.

Jų uniformos, batai, balaklavos ir šarvinės liemenės primena kitų pasaulio šalių specialiųjų pajėgų ekipuotę. Nėra tradiciniams Talibano kariams būdingų dupatos kostiumų, turbanų ir sandalų.

Vietoje ant per petį permesto šilto ir šalto mačiusio kalašnikovo, „Badri 313“ nariai rankose laiko Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) pagamintus šautuvus, pavyzdžiui, „M4“ (kartais netgi su įmontuotais pažangiais taikikliais). Naktinio matymo akiniai taip pat ne retenybė.

Šis dalinys „tikriausiai platesniu mastu reprezentuoja geriausiai apmokytus ir apginkluotus Talibano karius, nors, kaip ir galima tikėtis, neapsieita be perdėto propagandinio išaukštinimo“, AFP sakė konsultavimo gynybos klausimais bendrovės „Janes“ darbuotojas Mattas Henmanas.

Tviteryje už pseudonimo Calibre Obscura besislepiantis Vakarų ginklų ekspertas teigė, kad „Badri 313“ rimčiau nepasipriešins Vakarų šalių arba Indijos ar Pakistano specialiosioms pajėgoms.

Kita vertus, „jie yra veiksmingesni už įprastus Talibano kovotojus ir kur kas pajėgesni nei eiliniai Afganistano nacionalinės armijos kariai, matyti prieš keletą savaičių“, AFP nurodė jis.

JAV ginklai

Anot ekspertų, prieš 1400 metų įvykusio Badro mūšio, kurio metu pranašas Mohammedas neva įveikė priešus turėdamas vos 313 karių, garbei pavadintame dalinyje gali būti keletas tūkstančių vyrų.

Talibano turimos ginkluotės kiekis yra neaiškus, bet daugybėje internete paviešintų nuotraukų matyti džiūgaujantys talibų kovotojai, pozuojantys prie šarvuotų automobilių „Humvee“, orlaivių ir ginklų, užgrobtų iš nugalėtosios Afganistano nacionalinės armijos, kurią apginklavo JAV.

Ekspertai sako, kad pažangiausią techniką, ypač sraigtasparnius, bus sunku valdyti ir praktiškai neįmanoma prižiūrėti.

„Propagandos, žinoma, yra, bet matėme, kad gegužės mėnesį prasidėjusio paskutiniojo puolimo etapo metu Talibano specialiosios pajėgos suvaidino esminį vaidmenį užimant Afganistaną“, – pareiškė JAV žurnalo „Long War Journal“ atsakingasis redaktorius Billas Roggio.

„Pradėję triuškinti Afganistano kariuomenę, jie palaipsniui integravo vis daugiau Vakarų išteklių. Tam tikra prasme JAV apginklavo Talibano pajėgas“, – pridūrė jis.

Ankstesnėmis dienomis dalinys „Badri 313“ buvo atsakingas už saugumą prie Tarptautinio Kabulo oro uosto ir beveik akis į akį susidūrė su amerikiečių kariais, kurie oro uoste prižiūrėjo tūkstančių civilių evakuacijos operacijas.

Socialiniuose tinkluose „Badri 313“ kovotojai netgi pasišaipė iš amerikiečių, atkartoję garsiąją nuotrauką, kurioje užfiksuoti JAV kariai, 1945 m. Ivo Džimos saloje iškeliantys valstybinę vėliavą. Talibano kovotojai iškėlė savo baltą vėliavą, išmargintą juodais užrašais.

