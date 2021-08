Sidnėjus įvedė dalinę komendanto valandą

Didžiausias Australijos miestas Sidnėjus, sunkiai kovojantis su greit plintančiu COVID-19 protrūkiu, prieš du mėnesius paskelbtą karantiną penktadienį pratęsė dar mėnesiui, be to, įvedė dalinę komendanto valandą.

Naujojo Pietų Velso valstijos premjerė Gladys Berejiklian 5 mln. miesto gyventojų paskelbė „sunkų sprendimą“.

„Deja, atvejų skaičiai auga toliau, – sakė ji. – Štai kaip atrodys daugumos mūsų gyvenimas iki rugsėjo pabaigos.“

Didelę pandemijos dalį Sidnėjuje COVID-19 atvejų buvo labai mažai, tačiau dabar mieste per dieną pranešama apie daugiau kaip 600 naujų užsikrėtusiųjų. Dėl tokių skaičių, kurie neatrodo mažėsiantys, jau sunku atsekti žmonių kontaktus.

Nurodymas gyventojams likti namuose dabar galios iki rugsėjo pabaigos. Be to, COVID-19 „karštuosiuose taškuose“ gyvenantiems žmonėms įvedama naktinė komendanto valanda, o lauke pasportuoti jie galės tik po vieną valandą per dieną.

Maždaug 1 tūkst. karių padeda policijai įvesti suvaržymus, išvargusiems gyventojams vis dažniau bandant apeiti taisykles.

Pastoviai augant mirties nuo COVID-19 atvejų skaičiui ir virusui plintant į regionus, Australija skuba skiepyti savo žmones.

Kol kas visiškai paskiepyta tik 30 proc. australų.

Tuo pačiu metu auga susirūpinimas dėl pažeidžiamų aborigenų bendruomenių atokiuose Naujojo Pietų Velso rajonuose. Visų Vilkanijos – mažo miestelio kelių senovinių aborigenų objektų apsuptyje – gyventojų prašoma pasidaryti testus po vienų laidotuvių, galimai nulėmusiu didelį viruso išplitimą.

Vietos sveikatos apsaugos departamento atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad pareigūnai eina nuo durų prie durų ir ragina gyventojus pasitikrinti dėl viruso. Viena sporto aikštė buvo paversta testavimo vieta.

Pandemijos pradžioje Vilkanijos gyventojai prie miestelio ribų buvo iškabinę plakatus, raginančius keliautojus čia nesustoti, nes baiminosi, kad virusas gali sunaikinti ir taip pažeidžiamą bendruomenę.

Kitos Australijos valstijos, kur atsiranda COVID-19 atvejų, siejamų su protrūkiu Sidnėjuje, taip pat vis labiau piktinasi Naujojo Pietų Velso valdžia.