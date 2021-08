Vaikinas bandė išskristi iš šalies. Nors tikslios jo mirties aplinkybės nežinomos, tačiau jau aišku, kad jis iškrito iš lėktuvo, kurio vaizdai sukrėtė visą pasaulį.

Pirmadienį išplitusiuose vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip šimtai žmonių bėgo paskui besiruošiantį pakilti vieną JAV karinį lėktuvą ir ant jo ropštėsi. Kaip pranešama, per šį chaosą oro uoste žuvo mažiausiai septyni žmonės, įskaitant kelis, nukritusius nuo jau pakilusio lėktuvo.

19-metis Zaki Anwari anksčiau žaidė Afganistano jaunučių rinktinėje.

Daugiau detalių apie jaunuolio mirtį neatskleidžiama.

Feisbuke paskelbtame pareiškime Afganistano generalinis fizinio lavinimo ir sporto direktoratas atidavė pagarbą Z. Anwari. „Tegu jis ilsisi danguje ir meldžiasi Dievui už savo šeimą, draugus ir kolegas sportininkus“, – rašė tarnyba.

Pagarbos ir užuojautos išreiškimų socialiniuose tinkluose buvo ir daugiau. „Jo išėjimas atnešė didžiulį liūdesį“, – rašė vienas „Instagram“ vartotojas.

Kaip paaiškėjo antradienį, orlaivyje „C-17 Globemaster“, kuriuo pabėgti bandė ir jaunas futbolininkas, skrido 640 afganų – tai daugiau nei penkis kartus daugiau, nei rekomenduojamas lėktuvo krovinio svoris. Tokia situacija susiklostė šimtams desperacijos apimtų žmonių suplūdus į lėktuvą.

Remiantis JAV gynybos pareigūnais, perkrautas lėktuvas kilo iš tarptautinio Afganistano sostinės Kabulo oro uosto. Skelbiama, kad tai galėjo būti didžiausias kada nors C-17 – krovininiame lėktuve, kokius amerikiečiai ir jų sąjungininkai eksploatuoja jau beveik 30 metų – sutilpęs žmonių skaičius. Laimei, orlaivis laimingai po skrydžio nusileido Katare.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT