Irane mirčių nuo COVID-19 skaičius viršijo 100 000

Irane užregistruotų mirčių nuo koronavirusinės infekcijos skaičius ketvirtadienį viršijo 100 tūkst. žymą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Per pastarąsias 24 valandas šalyje užregistruoti 31 266 infekcijos atvejai. Bendras jų skaičius nuo pandemijos pradžios pasiekė 4 587 683.

Be to, per praėjusią parą šalyje užfiksuotos 564 mirtys nuo koronaviruso. Bendras jų skaičius padidėjo iki 100 255.

Irano sveikatos priežiūros pareigūnai yra pripažinę, kad oficialiai skelbiami COVID-19 duomenys yra gerokai mažesni už tikruosius.

Iranas tebėra labiausiai nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusi Artimųjų Rytų valstybė.

Koronaviruso atvejų skaičius Irane auga nuo birželio pabaigos. Visoje šalyje įsigaliojo griežtesni apribojimai, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui.

Pareigūnai yra perspėję, kad delta atmaina šalyje yra sukėlusi „penktąją bangą“.