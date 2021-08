Pagrindinėje Džalalabado aikštėje protestuotojai nukabino Talibano vėliavą, vėl pakabino Afganistano vėliavą ir susigrūmė su Talibano kovotojais, CNN sakė trys liudininkai.

Anot jų, į protestą Talibanas sureagavo audringai: kovotojai šaudė į minią ir sumušė keletą protestuotojų.

Yesterday, Khost and today Jalalabad: People protest asking Taliban to not change the #AfghanFlag 🇦🇫.