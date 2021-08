Kaip skelbia „Reuters“, Nyderlandai norėtų iš Afganistano išgabenti iki tūkstančio vietos ambasados darbuotojų, vertėjų ir jų šeimų.

Deja, kartu su kitomis Šiaurės Europos valstybėmis koordinuojama karinio Nyderlandų lėktuvo misija žlugo – orlaivis antradienio vakarą pakilo be į Nyderlandus turinčių sugrįžti keleivių.

„Tai siaubinga. Dauguma su šeimomis taip ir liko prie oro uosto vartų“, – Nyderlandų naujienų agentūrai ANP sakė šalies diplomatijos vadovė.

JAV ginkluotosios pajėgos, saugančios oro uostą, neleido afganams praeiti pro vartus net ir tais atvejais, kai jie turėjo reikiamus leidimus. Lėktuvas Kabule, anot ministrės, išbuvo vos maždaug pusvalandį.

„Labai tikiuosi, kad trečiadienį situacija pagerės. Bandome suvaldyti situaciją, pasirūpinti, kad visi būtų evakuoti“, – žada ministrė.

Kaip skelbia „Reuters“, iki šiol iš viso iš Afganistano evakuota apie 2200 diplomatų bei civilių.

Delfi primena, kad evakuacija iš Kabulo vyksta ne taip sklandžiai kaip norėtųsi.

Pirmadienį pranešta, kad Vokietijos karinis transporto lėktuvas, pasiųstas į Afganistaną evakuoti šalies piliečių, negalėjo nusileisti Kabulo oro uoste dėl jo takus užplūdusių žmonių ir buvo nukreiptas į Uzbekistaną papildyti degalų atsargų.

Kabulo oro uostą anksčiau užplūdo tūkstančiai afganistaniečių, beviltiškai bandančių ištrūkti iš šalies, Talibanui užėmus sostinę ir perėmus valdžią.

Dienraštis „Bild“ tuomet nurodė, kad karinis transporto lėktuvas „Airbus A400M“ nuo 17 val. 45 min. Vokietijos (18 val. 15 min. Lietuvos) laiku skraidė ratu aplink Kabulą po 11 valandų trukusio skrydžio, bet negalėjo saugiai nusileisti.

Tai buvo pirmasis lėktuvas iš keturių, išskridusių pirmadienį ryte evakuoti žmonių iš Kabulo.

Anksčiau pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip šimtai žmonių bėgo paskui besiruošiantį pakilti vieną JAV karinį lėktuvą ir ant jo ropštėsi. Kaip pranešama, per šį chaosą oro uoste žuvo mažiausiai septyni žmonės, įskaitant kelis, nukritusius nuo jau pakilusio lėktuvo.

Antradienį paviešinta dramatiška nuotrauka iš JAV orlaivio „C-17 Globemaster“, kuriuos skrido 640 afganų – tai daugiau nei penkis kartus daugiau, nei rekomenduojamas lėktuvo krovinio svoris.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT