Haityje per 7,2 balo žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius antradienį išaugo iki 1 941, be to, šią Karibų valstybę dar užgriuvo atogrąžų audra, atnešusi smarkias liūtis ir sukėlusi potvynių.

Daugiau kaip 9,9 tūkst. žmonių per šeštadienio žemės drebėjimą Haičio pietvakariuose, maždaug 160 km į vakarus nuo sostinės Port o Prenso, buvo sužeisti, rodo patikslinti civilinės saugos agentūros duomenys. Žemės drebėjimas sugriovė daugiau kaip 60 tūkst. būstų, dar apie 76 tūkst. namų buvo apgadinti, nurodė agentūra. Taip pat sugriuvo arba buvo apgadinta daug viešųjų pastatų. Jungtinių Tautų vaikų fondas UNICEF paskelbė, jog katastrofa paveikė daugiau kaip pusę milijono vaikų. Pajūrio mieste Kė gyventojai nepaisydami smarkaus vėjo ir liūties, kuriuos atnešė atogrąžų audra „Grace“, pradėjo statytis laikinas pastoges futbolo aikštėje. Išliko tiek mažai pastatų, kad žmonės gamtinius reikalus turi atlikti gatvėse, sakė 41 metų Magalie Cadet, apsaugai nuo lietaus turėjusi tik dušo kepuraitę. Net praėjus kelioms dienoms po drebėjimo Kė purtė ir gyventojus gąsdino pakartotiniai požeminiai smūgiai. „Vakar vakare prisiglaudžiau netoli vienos bažnyčios, bet išgirdusi, kad žemė vėl dreba, bėgte sugrįžau čia“, – sakė M. Cadet. Vyriausybė mėnesiui paskelbė nepaprastąją padėtį keturiose žemės drebėjimo paveiktose provincijose. Gelbėtojai per 48 valandas iki antradienio iš po nuolaužų ištraukė 34 gyvus žmones, pranešė pareigūnai. Jungtinės Valstijos, kurios skubiai gydyti evakavo apie 40 žmonių, užsakė aštuonis karinius sraigtasparnius iš Hondūro, kad galėtų tęsti evakuaciją dėl medicininių priežasčių. Trečiadienį į Haitį turi atplaukti JAV karinio jūrų laivyno transportinis laivas „USS Arlington“ su chirurgų komanda, pranešė Pentagono Pietų vadavietė. Žemės drebėjimo zonoje prie kai kurių ligoninių įrengiamos lauko operacinės. ES skiria 3 mln. eurų skubią pagalbą Europos Komisija atidėjo 3 mln. eurų skubiam pagalbos organizacijų finansavimui, kad jos padėtų savaitgalį Haityje įvykusio 7,2 balo žemės drebėjimo aukoms. „ES greitai telkia paramą šiai ir taip itin trapiai šaliai, kur uraganai ir liūtys dar labiau sunkina baisią situaciją“, – sakoma pagalbos ir krizių valdymo eurokomisaro Janezo Lenarčičiaus pareiškime. Europos Komisija pabrėžė, kad pinigai skiriami „skubiausiems poreikiams“, tokiems kaip pagalba perpildytoms ligoninėms ir pažeidžiamiausių žmonių aprūpinimas vandeniu bei pastoge. Haičio krizę taip pat sunkina COVID-19 pandemija ir chroniškas nesaugumas, pažymima pareiškime. Per galingą šeštadienio žemės drebėjimą į vakarus nuo Haičio sostinės Port o Prenso žuvo beveik 2 tūkst. žmonių, buvo sugriauta daug pastatų. Šiai skurdžiai Karibų valstybei dabar dar gresia staigūs potvyniai ir žemės nuošliaužos, nes antradienį šalį užklupo atogrąžų audra „Grace“. Haitis dar nebuvo visiškai atsigavęs po Port o Prensą nuniokojusio 2010 metų žemės drebėjimo, o praėjusį mėnesį šalyje buvo nužudytas jos prezidentas.

