Nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti talibai su šaunamaisiais ginklais ir transporto priemonėmis, kuriuos naudojo Pentagono kariai ar kuriais buvo aprūpintos Afganistano nacionalinės saugumo pajėgos.

#BREAKING Taliban have seized A-29 Super Tucano light attack aircraft and MD-530F light military helicopter at the Mazer-i-Sharif airport. pic.twitter.com/CI3oXe8d8Y



Taip pat talibams atiteko pažangūs „UH-60 Black Hawk“ sraigtasparniai ir kita įranga, buvusi Kandaharo oro uoste.

„Akivaizdu, kad mes neturime išsamaus vaizdo dėl to, kur atsidūrė kiekvienas gynybos inventoriaus objektas. Tačiau tikrai nemažai jų pateko į Talibano rankas“, – sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.



„Akivaizdu, kad mes nejaučiame, kad jie lengvai mums visa tai perduos“, – sakė jis.



Footage reportedly showing #Taliban at Kandahar airport #Afghanistan with 2 #US supplied UH-60 Blackhawk (one under maintenance, one on apron) and 2 stored Mi-17 Hip helicopters pic.twitter.com/STpePO12NO