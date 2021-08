Baltarusijos aktyvistui Latypovui skirta pusdevintų metų kalėjimo bausmė

Baltarusijos teismas politiniam kaliniui Stepanui Latypovui skyrė aštuonerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę ypač griežtomis kalinimo sąlygomis. Ginčytinas nuosprendis 41-erių aktyvistui, kuris birželį teismo salėje mėgino nusižudyti, paskelbtas jau pirmadienį.

S. Latypovas per sulaikymą praėjusių metų rugsėjį esą priešinosi. Smulkusis verslininkas, be to, buvo kaltinamas padėjęs organizuoti protestus prieš diktatorių Aliaksandrą Lukašenką.

Agentūros dpa reporteris užfiksavo vyro sulaikymą rugsėjo 15 dieną – S. Latypovas nesipriešino. Jis tuo metu taikios akcijos metu stovėjo gatvėje.

Žmogaus teisų organizacija „Viasna“ pavadino S. Latypovą teisėsaugos savavališkumo Baltarusijoje auka. Šalyje yra per 600 politinių kalinių, 2020-aisiais protestavusių prieš „paskutiniuoju Europos diktatoriumi“ vadinamą A. Lukašenką.

Aktyvistas neigė jam metamus kaltinimus. Remiantis „Viasna“ pranešimu, teisėjas Aliaksandras Volkas, paskelbdamas nuosprendį, patenkino prokuroro Vladimiro Riabovo prašymą ir dar skyrė 8 700 baltarusiškų rublių (3 000 eurų) baudą. S. Latypovas savo baigiamajame žodyje teigė buvęs mušamas saugumo pajėgų.