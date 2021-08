Ministerijos pranešime sakoma, kad per sekmadienį vakare įvykusį incidentą lėktuvas nukrito Uzbekistano pietinėje Surchondarjos provincijoje, besiribojančioje su Afganistanu. Abu orlaivio pilotai buvo sunkiai sužeisti ir yra gydomi ligoninėje.

„Rugpjūčio 15 dieną Uzbekistano karinių oro pajėgų Oro erdvės gynybos pajėgos užkirto kelią Afganistano kariniams lėktuvams neteisėtai kirsti šalies oro sieną“, – nurodė ministerija.

#BREAKING: Afghan Military aircraft was shot down by Uzbekistan Air Defence Missile yesterday in the Sherabad district of the Surkhandarya region of Uzbekistan as it violated airspace. Pilots wanted to take political asylum. Uzbek border guards captured two injured Afghan pilots. pic.twitter.com/qPzVtE8EJy