Po dramatiškų vaizdų Kabulo oro uoste stabdomas civilinių reisų vykdymas: nevykite čia lėktuvo su evakuotais asmenimis nusileidimą Čekijoje vadina stebuklu

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip šimtai afganistaniečių grūdasi į lėktuvą, kad galėtų išskristi iš šalies sugrįžus Talibanui, yra naujausias neviltį karo išdraskytoje šalyje pabrėžiantis vaizdas. „Reuters“ duomenimis, per oro uoste kilusį chaosą žuvo mažiausiai 5 žmonės.

Jungtinių Valstijų kariai pirmadienį oro uoste šaudė į orą, kai peroną užplūdo tūkstančiai afganų, puolant Talibanui siekiančių pakliūti į kurį nors lėktuvą ir išvykti iš šalies.

„Čia jaučiu didelę baimę. Jie leidžia daug šūvių į orą“, – naujienų agentūrai AFP sakė liudininkas.

Kiek vėliau pranešta, kad Hamido Karzai oro uostas pristabdė civilinių reisų vykdymą.

Oro uosto administracija paragino piliečius į jį nevykti, „kad būtų užkirstas kelias plėšimui ir grobstymui“, nurodoma pranešime, kurį cituoja vietos žiniasklaida.

Toks pareiškimas pasirodė oro uoste tvyrant chaosui ir tūkstančiams žmonių bandant palikti šalį po to, kai Talibanas vėl perėmė valdžią Afganistane.

Dramatiškuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose matyti chaotiška scena prie kilimo ir tūpimo tako, civiliams gyventojams karštligiškai bandant pakilti jau ir taip perpildytais orlaivių laiptais.

Tai buvo desperatiškas mėginimas patekti į stovintį keleivinį lėktuvą ir pabėgti iš miesto, praėjus dienai nuo vyriausybės subyrėjimo.

Stebint didelei miniai, tie, kas sėkmingai užlipo laiptais, padėjo kitiems, kol kai kurie žmonės kybojo laikydamiesi už laiptų turėklų.

Pabėgti iš sostinės mėginančios panikos apimtos šeimos gabenosi perpildytą bagažą ir vedėsi paskui išsigandusius vaikus.

Padėtis peraugo į tokį sąmyšį, kad JAV kariams teko paleisti į orą įspėjamųjų šūvių, kad atkurtų tvarką, o visi komerciniai reisai buvo atšaukti.

„Esu labai išsigandęs. Čia į orą paleidžiama daug šūvių“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas liudininkas, paprašęs neskelbti jo vardo, kad tai nesutrukdytų jam išvykti.

JAV valstybės departamentas pranešė, kad amerikiečių kariai kontroliuoja oro uosto perimetrą evakuojant ambasados darbuotojus ir tūkstančius afganų, bendradarbiavusių su Vašingtonu, Vakarų šalims nuvertus Talibano režimą po rugsėjo 11-osios atakų Amerikoje.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

This could become Fall of Saigon 2.0 or worse — the Fall of Kabul and the massive throngs of people trying to flee at Kabul Airport. Can’t blame them. Where are the international support to send passenger jets to airlift them all out?! #Kabul pic.twitter.com/GamVlDejdJ — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 16, 2021

#Kabul: Another video emerges from this morning outside Kabul airport. Gunfire can be heard too. pic.twitter.com/elTB2mlpQ1 — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021



Vaizdai Kabulo oro uoste labiau primena chaotišką autobusų stotelę. Kai kuriose vietose kilimo ir tūpimo takas apjuostas spygliuota viela, už kurios išsirikiavę afganistaniečiai žiūri į oro uostą saugančius paskutinius likusius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karius.

Sekmadienį Hamido Karzai tarptautiniame oro uoste taip pat vyravo chaosas, tūkstančiams šalies gyventojų bandant išvykti iš Kabulo po Talibano įsiveržimo.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani paspruko iš šalies, o prezidento rūmus užėmė sukilėliai. Prieš 20-imt metų išvarytas JAV vadovaujamų pajėgų, Talibanas susigrąžino Afganistano kontrolę.

JAV pradėjus sraigtasparniais evakuoti ambasados Kabule diplomatus ir personalą, tūkstančiai civilių užplūdo oro uostą, norėdami išvykti iš šalies. Nemažai gyventojų pabėgo į sostinę iš kitų miestų ir miestelių, kad išvengtų praėjusią savaitę vykdytos brutalios Talibano karinės kampanijos.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

JAV ambasada įspėjo amerikiečius vengti Kabulo oro uosto, pasirodžius pranešimams apie šūvius ir „sparčiai blogėjančią“ situaciją, pranešė „The New York Times“. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose oro uoste padarytuose vaizdo įrašuose matyti bėgantys panikos apimti afganistaniečiai, o fone girdėti šūviai.

Kitame chaotiškame vaizdo įraše nufilmuota, kaip grupė afganistaniečių bando įlipti į pakilti besiruošiantį JAV krovininį lėktuvą. Nematyti nei rampos, nei trapo, žmonės įkeliami tiesiog paėmus už rankų. Tikėtina, kad norinčiųjų evakuotis buvo gerokai daugiau, nei telpa lėktuve.

Traffic in Kabul is overwhelmed. pic.twitter.com/BDECbtMn22 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 15, 2021

Dieną pasirodžiusiose nuotraukose ir videomedžiagoje užfiksuotos Kabule susidariusios milžiniškos spūstys, nes gyventojai stengėsi pabėgti iš sostinės.

We remind all American citizens and Afghan nationals that the security situation in Kabul remains unsafe. Please do not travel to the airport until notified. https://t.co/GFoQZrmMXs — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 16, 2021



„Bijome gyventi šiame mieste“

JAV ambasada Kabule tviteryje paragino Amerikos piliečius ir afganus „nekeliauti į oro uostą“.

Tačiau dar tūkstančiai afganų, įskaitant net tuos, kurie neturi jokių ryšių su JAV vadovaujama koalicija, atvyko, besitikėdami palikti šalį, nors neturėjo bilietų ar reikalingos vizos.

Suirutė oro uoste prasidėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Talibano lyderiai įsakė savo kovotojams įžengti į Kabulą ir palaikyti tvarką mieste, iš šalies pabėgus Afganistano prezidentui Ashrafui Ghani.

„Bijome gyventi šiame mieste ir bandome pabėgti iš Kabulo“, – sakė 25 metų vyras, prisistatęs Ahmedo vardu.

Daugelį žmonių paskatino atvykti į oro uostą kalbos ar melagienos socialinėje žiniasklaidoje.

„Perskaičiau „Facebook“, kad Kanada siūlo prieglobstį afganams“, – sakė Ahmedas.

„Kadangi tarnavau kariuomenėje,.. yra pavojus. Talibanas neabejotinai mane persekiotų“, – pridūrė jis.

Vašingtonas pranešė evakavęs visus savo ambasados darbuotojus į oro uostą ir kad jie laukia atskirai nuo leidimą keliauti turinčių asmenų.

Kituose socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose taip pat matyti desperatiškos naktinės scenos, kur žmonės mušasi dėl galimybės patekti į krovininį lėktuvą.

Už oro uosto ribų Kabule tvyrojo įtempta rimtis, ginkluotiems sukilėliams patruliuojant gatvėse ir įrengiant kontrolės postus.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime vienas iš Talibano įkūrėjų mula Abdul Ghani Baradaras paragino miesto kontrolę perėmusius kovotojus būti disciplinuotus.

„Dabar atėjo laikas išbandyti ir įrodyti, dabar turime parodyti, kad galime tarnauti savo tautai ir užtikrinti saugumą bei gyvenimo komfortą“, – sakė jis.

Scenos Kabulo oro uoste atgaivino prisiminimus apie chaosą, lydėjusį Vašingtono skubotą pasitraukimą iš Vietnamo 1975 metais. Vis tik dabartinė JAV administracija atmetė tokias paraleles.

„Tai ne Saigonas“, – sekmadienį amerikiečių televizijai pareiškė amerikiečių valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

Čekijoje nusileido pirmas lėktuvas su iš Kabulo evakuotais asmenimis

Prahoje pirmadienį nutūpė pirmas iš Kabulo tarptautinio oro uosto pakilęs lėktuvas su evakuotais asmenimis.

Ministras pirmininkas Andrejus Babišas nurodė, kad šiuo reisu atvyko 46 žmonės.

Tarp jų yra Čekijos piliečių, Čekijos ambasados Afganistane darbuotojų ir vertėjų afganų, kurie padėjo čekų ginkluotosioms pajėgoms NATO misijų metu, bei jų šeimų narių.

A. Babišas kol kas nepateikė išsamesnės informacijos. Lieka neaišku, kiek dar bus surengta tokių skrydžių.

Tuo metu čekų vidaus reikalų ministras Janas Hamačekas tviteryje parašė, kad, atsižvelgiant į prastėjančią padėtį Kabulo oro uoste, „stebuklas“, kad Čekijos lėktuvui apskritai pavyko pakilti.

Kabulo oro uoste susirinko tūkstančiai norinčiųjų išvykti, informavo vietos žiniasklaida.

Pirmadienį oro uoste JAV kariai paleido į orą įspėjamųjų šūvių, tūkstančiams afganų susirinkus prie kilimo ir tūpimo tako, tikėdamiesi palikti šalį, kurios kontrolę perima Talibano kovotojai.

„Esu labai išsigandęs. Čia į orą paleidžiama daug šūvių“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas liudininkas.

Anksčiau paskelbtame bendrame pareiškime JAV Pentagonas ir Valstybės departamentas pažymėjo, kad amerikiečių kariuomenė perims oro eismo valdymą oro uoste.

Tarptautinis Kabulo Hamido Karzai oro uostas pirmadienį paskelbė pristabdantis civilinių reisų vykdymą.

Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad JAV ateityje galėtų pripažinti tokią Afganistano vyriausybę, kuri gerbtų žmogaus teises ir nesuteiktų prieglobsčio teroristams.

Pranešama, kad sekmadienį Kabulą apsupus Talibano kovotojams Afganistano prezidentas Ashrafas Ghanis išvyko į Tadžikistaną.

Interviu CNN metu A. Blinkenas sakė, kad tolesnis amerikiečių pajėgų buvimas Afganistane nebeatitiko JAV interesų.

„Pajėgų buvimas Afganistane dar metus, penkis ar dešimt nebėra mūsų nacionalinis interesas. Britai ten ilgai buvo XIX a., rusai – XX a. Mes ten buvome jau dvigubai ilgiau nei rusai“, – sakė JAV valstybės sekretorius.

Amerikiečiai savo personalą iš ambasados Kabule sekmadienį evakavo į miesto tarptautinį oro uostą. Kitos Vakarų valstybės taip pat evakuoja ar rengiasi evakuoti savo diplomatus ir žada padėti jiems talkinusiems afganų vertėjams ir jų šeimoms.

NATO išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Aljansas kontroliuoja Kabulo oro uostą ir padeda užtikrinti jo veiklą.

Šaltinis Briuselyje naujienų agentūrai TASS patvirtino, kad Kabulo oro uoste saugumą užtikrina JAV, Jungtinės Karalystės ir Turkijos pajėgos.

Estija ir Norvegija ragina kuo skubiau sušaukti Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdį dėl situacijos Afganistane.

Tuo metu Rusijos ambasada Kabule paskelbė pasirengusi bendradarbiauti su būsima laikinąją vyriausybe.