Miškų gaisrai Alžyre nusinešė mažiausiai 42 žmonių gyvybes. Per gelbėjimo operacijas žuvo 25 kareiviai, antradienio vakarą tviteryje pranešė prezidentas Abdelmadjidas Tebboune‘as. Ypač smarkiai liepsnų siaubiamame Tizi Uzu regione, be to, žuvo 17 civilių.

Gaisrų vietoje apsilankęs vidaus reikalų ministras Kamelis Beldjoudas dėl jų kaltino padegėjus. Sulaikyti keturi įtariamieji. Šalies šiaurėje, vyriausybės duomenimis, kilo per 70 gaisrų. Daugiausiai jų siautėja Kabilijoje, miškingame ir tankiai gyvenamame kalnų regione į rytus nuo sostinės Alžyro. Pasak vidaus reikalų ministro, gaisrai yra „nusikalstamo pobūdžio“. Esą „neįmanoma, kad vienu metu kiltų 50 gaisrų“. Miškai Alžyre liepsnoja per pačius vasaros karščius, čia pradeda trūkti vandens. Svarbiausia regiono užtvanka Taksebtas praktiškai išdžiūvusi. Trečiadienį šalyje prognozuojama 42 laipsnių kaitra. Karščio bangą šiuo meti išgyvena ir kaimyninis Tunisas. Meteorologų duomenimis, antradienį sostinėje Tunise išmatuota rekordinė 48 laipsnių temperatūra.

