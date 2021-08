Tokių COVID-19 skaičių Izraelis jau seniai nematė: griežtinamos bausmės suvaržymų pažeidėjams

BNS

Izraelyje per pastarąją parą užfiksuota rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų nuo vasario mėnesio – per 5,1 tūkstančio, antradienį pranešė leidinys „The Times of Israel“.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iš viso nustatyta naujų 5 140 užsikrėtimo atvejų, padaugėjo sunkiai sergančių pacientų. Pastarąjį kartą naujų atvejų skaičius perkopė 5 tūkst. ribą vasario 14 dieną – tuomet jų buvo išaiškinta 5 190. „Svarstome galimybę įvesti naujas priemones. Norime užkirsti kelią masiniams renginiams ir žmonių susibūrimams. Šie apribojimai turės įtakos sergamumo mažėjimui“, – pareiškė Izraelio sveikatos apsaugos ministras Nitzanas Horowitzas. Pasak jo, tokios priemonės visuomenei būtų geresnės nei visuotinis karantinas. Anksčiau izraeliečių ministras pirmininkas Naftali Bennettas liepė aštuonių savaičių laikotarpiui sugriežtinti bausmes suvaržymų pažeidėjams. Tokiu žingsniu vyriausybė siekia neleisti augti COVID-19 atvejų skaičiui iš išvengti ketvirto karantino. Susiję straipsniai Trečiąja doze 400 tūkst. gyventojų jau paskiepijęs Izraelis skelbia pirmąsias išvadas Izraelio gyventojai skiepijami trečiąja koronaviruso vakcinos doze: siekia apsisaugoti nuo Delta atmainos Nuo pandemijos pradžios šalyje nustatyta daugiau nei 906 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, apie 6,5 tūkst. užsikrėtusiųjų mirė. N. Bennettas sako, kad šalies gyventojai skuba pasiskiepyti trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze, kad apsisaugotų nuo plintančios Delta atmainos. Premjeras citavo sekmadieninius vyriausybės statistinius duomenis, kurie rodo, kad papildoma doze jau pasiskiepijo dagiau nei 420 tūkst. vyresnių nei 60 amžiaus žmonių, kas sudaro daugiau nei trečdalį visos tikslinės populiacijos. Apie tai Izraelio ministras pirmininkas pranešė po savaitinio vyriausybės posėdžio. Šiuo metu šalies ligoninėse daugėja COVID-19 sergančių žmonių. Beveik visi jie užsikrėtę itin užkrečiama Delta atmaina. Dėl to Izraelio valdžia vėl įvedę privalomą kaukių dėvėjimo uždarose patalpose ir svarsto sugrąžinti kitų apribojimų. Izraelis tapo vienu iš vakcinacijos lyderių tuomet, kai visame pasaulyje žmonės buvo pradėti skiepyti nuo koronaviruso. 9,3 mln. gyventojų turinčiame Izraelyje dviem vakcinos dozėmis yra paskiepyta apie 5,4 mln. gyventojų. Verta paminėti, kad Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paragino įvesti moratoriumą dėl papildomų vakcinos dozių, kad būtų išsaugoti vakcinos rezervai, kuriuos būtų galima panaudoti skurdesnėse šalyje paskiepyti žmones bent viena vakcinos doze.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 3 žmonės įvertino) 1.0000

Susiję straipsniai