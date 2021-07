Latvijos vyriausybė pritarė siūlymui rengti loteriją pasiskiepijusiems nuo COVID-19

Latvijos vyriausybė penktadienį pritarė siūlymui organizuoti loteriją nuo COVID-19 paskiepytiems žmonėms, siekiant suteikti pagreitį vangiai šalies vakcinavimo kampanijai.

„Vakcinavimo loterija skirta pasiūlyti prizą nepaskiepytiems asmenims, kurie dvejoja dėl injekcijos ar delsia skiepytis, taip pat paraginti juos kuo greičiau apsispręsti pasiskiepyti, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą vakcinavimo saugumu“, – paaiškino Sveikatos apsaugos ministerija.

Dabar iniciatyvą, numatančią 720 tūkst. eurų prizų fondą, svarstys Saeima.

Paskaičiuota, kad loterijos organizavimas, įskaitant televizijos programos kūrimą, valstybei atsieis 1,2 mln. eurų.

Loterijoje galės dalyvauti visi žmonės, paskiepyti bent viena vakcinos doze.

Loterija truks 12 savaičių, o burtai bus traukiami visuomeninės televizijos eteryje.

Per kassavaitinę programą penkiems atsitiktinai išrinktiems asmenims iš kiekvieno šalies regiono bus dalijamos 2,5 tūkst, 5 tūkst. ir 10 tūkst. eurų sumos.

Taip pat bus per savaitines loterijas planuojama dalinti po 150 mažesnių, 100 eurų vertės prizų. Be to, penki vyresni nei 60 metų piliečiai gaus po 1 tūkst. eurų vertės prizą.

Per galutinį burtų traukimą penkiems kiekvieno regiono gyventojams atiteks 15 tūkst., 25 tūkst. ir 100 tūkst. eurų sumos.