Čekijos premjeras sako radęs būdą, kaip motyvuoti žmones skiepytis

Čekijos vyriausybė penktadienį pritarė pasiūlymui suteikti dvi papildomas atostogų dienas valstybės tarnautojams, pasiskiepijusiems nuo COVID-19.

„Neradau kitų būdų, kaip motyvuoti žmones skiepytis. Kai kurie žmonės gali kritikuoti ir sakyti, kad tai neteisinga, bet aš manau, kad tai teisinga“, – sakė ministras pirmininkas Andrejus Babišas.

Milijardierius politikas, kurio maisto, chemikalų ir žiniasklaidos įmonių holdinge „Agrofert“ dirba tūkstančiai žmonių, taip pat paragino privatų verslą sekti vyriausybės pavyzdžiu.

„Kiekvienas geras darbdavys ir verslo savininkas žino, kad turi apsaugoti savo darbuotojus, nes, priešingu atveju, sergantys darbuotojai atsidurs karantine ir tai turės neigiamą poveikį įmonei“, – sakė jis.

Iš 10,6 mln. Čekijos gyventojų visiškai paskiepyti yra apie 4,7 mln. žmonių.

Čekijos Respublikoje veikia aktyvus judėjimas prieš vakcinas ir kitas kovos su koronavirusu priemones. Jų gretose – ir buvęs prezidentas Vaclavas Klausas.

Baimindamasi delta atmainos, Čekija liepos pradžioje paskelbė griežtinanti įvažiavimo taisykles. Remiantis vyriausybės planais, visi atvykstantieji turi užsiregistruoti internetu..

Jei asmuo nėra pilnai paskiepytas, jis, be to, turės pateikti neigiamą PGR testo rezultatą – nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies atvyksta. Naujo reglamentavimo detalės kol kas nežinomos. Iki tol galiojo nuostata, kad iš vadinamųjų „žaliųjų“ šalių įvažiuoti į Čekiją galima be ribojimų.

Nuo liepos 9 dienos galioja dar vienas svarbus pokytis: pilnai paskiepytais bus laikomi tik asmenys praėjus 14 dienai po reikalingų dozių suleidimo.

Iki tol tai galiojo praėjus trims savaitėms po pirmojo skiepo.