„Pažiūrėkite, ką Rusija jau daro dėl 2022 m. rinkimų ir dezinformacijos“, – lankydamasis netoli Vašingtono esančiame nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure kalbėjo J. Bidenas, omenyje turėdamas informaciją, kurią gauna iš kasdienių suvestinių.

„Tai niekas kita, kaip mūsų suvereniteto pažeidimas“, – pridūrė JAV prezidentas.

Jis taip pat negailėjo kritikos Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."