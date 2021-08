Neįprastai mirtinas viruso protrūkis: kas nutiko net 200 dienų be COVID-19 gyvenusioje šalyje

Taivanas sulaukė pagyrų dėl savo sėkmingo COVID-19 suvaldymo praėjusiais metais, todėl naujausias viruso šėlsmas buvo labai netikėtas. Kaip rodo duomenys, jis buvo dar ir neįprastai mirtinas.

Nors Taivane iš viso užfiksuota mažiau nei 800 mirties nuo COVID-19 atvejų, vien birželį, įsišėlus iki šiol galingiausiai viruso bangai, nuo COVID-19 mirė 500 žmonių. Patogenas nepaisė griežtų sienų ribojimų, kurie padėjo suvaldyti vietinių infekcijų plitimą didžiąją 2020 metų dalį, sukeldamas protrūkį daugiausia tarp tuo metu didžiąja dalimi nepaskiepytų vyresnio amžiaus gyventojų.

Tokiomis aplinkybėmis mirties atvejų rodiklis šoktelėjo iki aukštumų, fiksuotų Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje pirmaisiais 2020 metų mėnesiais, kai liga pasauliui buvo neįmenama paslaptis.

Bendras Taivano mirtingumo koeficientas nuo bendro atvejų skaičiaus nuo pandemijos pradžios sudaro 5 proc., daug aukštesnis nei gretimame Honkonge (1,8 proc.) ir Singapūre (0,1 proc.).

Šios vietovės, kaip ir Taivanas, išvengė tokio atvejų bei mirčių smūgio, kokį patyrė Vakarų valstybės, be to, buvo panašiai aukštai įvertintos pagal ikipandeminio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę.

Dabar, kai protrūkis pagaliau slūgsta ir ribojimai iš lėto atšaukiami, – šią savaitę turėtų būti sušvelninti suvaržymai didesniems žmonių susibūrimams ir turistinių vietų lankymui, – imta svarstyti, kas gi nutiko.

Medicinos ekspertų teigimu, Taivanas – kur vienu metu 200 dienų nebuvo užfiksuota nė vieno vietinio užsikrėtimo šia infekcija, – buvo tam nepasiruošęs.

Honkongas, kuris vykdė panašią griežtų sienų ir artimų kontaktų karantino politiką, kuria siekta visiškai eliminuoti užsikrėtimus, pasinaudojo keturiomis savo viruso bangomis, kad iš jų pasimokytų ir sustiprintų pajėgumus, sakė finansų centre gyvenantis gydytojas Lamas Ching-choi, kuris taip pat yra miesto vadovo patarėjas ir vyriausybės darbo grupės, atsakingos už vakcinaciją, narys.

Bet Taivano pastangos paspartinti testavimo pajėgumus, tinkamai parengti medicinos sistemą arba užtikrinti vakcinų tiekimą, regis, buvo nepakankamos.

„Tiesą sakant, esu gana nusivylęs tuo, ką matau – turbūt klydau manydamas, kad jie skirs praėjusius metus pajėgumams stiprinti“, – sakė jis.

Aukštas Taivano mirtingumo rodiklis išryškina brangiai kainuojančią problemą, kai vyriausybės nepasinaudoja viruso atvejų atokvėpio suteiktomis galimybėmis paspartinti vakcinacijos kampaniją, pagerinti testavimo ir ligoninių pajėgumus. Problemų sukėlė ne tik vakcinų tiekimas, bet ir tai, kad vyriausybė užsakymus vakcinoms pasirašė vėliau nei kitos regiono valstybės.

Gana didelis mirties atvejų skaičius per trumpą laiką taip pat rodo, kaip rizikinga tokioms Azijos vietovėms vykdyti „nulinę COVID“ strategiją mėginant veikiau eliminuoti atvejus, užuot vertinus patogeną kaip endemiją.

Tai ypač pavojinga tokioms išsivysčiusioms ekonomikoms kaip Honkongas, Naujoji Zelandija ir Australija, mėginančioms išguiti labai užkrečiamą delta atminą, šėlstančią pasaulyje.

Naujosios atmainos plitimui nepadėjo griežti sienų ribojimai Australijoje, panašūs į tuos, kokie buvo taikyti Taivane, su kelias savaites trunkančiais karantinais ir suvaržymais keliautojams. Dabar jau Taivanas pripažįsta nebesiekiantis visiškai likviduoti infekcijos, – šiuo metu jo pagrindinis tikslas tiesiog sumažinti atvejų skaičių iki suvaldomo žemo lygio.

Foto: Zuma Press / Scanpix

„Nesugebėjo pritaikyti“

Aukštą mirtingumo rodiklį Taivane nulėmė tai, kad viruso banga kirto vyresnio amžiaus žmonėms: 90 proc. viruso aukų sudarė 60-ies metų ir vyresni asmenys, sakė Taivano centrinio kovos su epidemija komandinio centro atstovas spaudai.

Atvejų šuolis taip pat sukėlė spaudimą salos ligoninėms, dalis užsikrėtusių žmonių buvo priversti likti gydytis namuose ar centralizuotose karantinavimo patalpose, sakė jis.

„Taivanas, kaip daugelis kitų šalių, nesugebėjo greitai pritaikyti medicininių pajėgumų, plykstelėjus protrūkiui, kuris sukėlė didelį mirtingumą Taivane ir pasauliniu mastu, – sakė Chuangas Jen-hsiangas. – Kad ir kiek turėtumėte ligoninių lovų, jų niekada nebus pakankamai. Mes turime parengę nenumatytų atvejų planus, bet užtrunka, kol sureaguojama.“

Be to, Taivano medicinos priežiūros sistema suvaržyta riboto biudžeto – visos ligoninės ir klinikos susiduria su kasmetiniais išlaidų ribojimais, ir šios institucijos varžosi viena su kita dėl finansavimo, priešingai nei Jungtinėje Karalystėje ar Kanadoje, kur kiekviena institucija turi savo biudžetą, sakė Changas Hong-jenas, nacionalinio Yang Ming Chiao Tung universiteto Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto profesorius adjunktas ir buvęs Taivano ligų kontrolės centrų vadovas.

Tai reiškė, kad sistemoje buvo labai nedaug nepanaudotų pajėgumų, kurie galėjo būti greitai pasitelkti, kai kilo COVID protrūkis, „užklupęs visus netikėtai“, sakė jis.

Foto: Zuma Press / Scanpix

„Kodėl trūko sveikatos priežiūros pajėgumų? Viską lemia pinigai, – sakė jis telefonu duodamas interviu. – Vyriausybė turi būti nusiteikusi mokėti, kad mes turėtume laisvų panaudojamų pajėgumų.“

Žinoma, sparčiai judant pandemijai, mirties atvejų koeficientas geriausiu atveju leidžia realiu laiku įvertinti protrūkio rimtumą. Atsižvelgus į laiko tarpą nuo ligos pradžios iki mirties ar pasveikimo momento, jis neatspindi tikslios COVID-19 infekuoto asmens mirties rizikos. Be to, mirties atvejų rodikliai labai skiriasi įvairiose vietovėse ir per tam tikrą laiką.

Šalyse, kuriose iš pat pradžių buvo fiksuojamas viruso šuolis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje per pirmąsias koronaviruso bangas, koeficientas nukrito, nes politikos formuotojai ir gydytojai išmoko, kokiomis priemonėmis veiksmingiausia įveikti ligą ir išsaugoti žmonių gyvybes.

Taivano vakcinacijos kampanijos tempai, nors vis dar atsilieka nuo kitų Azijos dalių, tokių kaip Honkongas ir Singapūras, pradeda greitėti po skubiai pristatytų vakcinų partijų iš JAV ir Japonijos, ir tai leidžia tikėtis, kad per bet kokį naują viruso protrūkį pavyks išvengti panašių mirčių rodiklių.

Šiuo metu Taivanas yra paskiepijęs daugiau kaip 60 proc. 65-erių metų amžiaus ir vyresnių žmonių, rodo šalies epideminio komandinio centro duomenys, tuo tarpu dalis visų žmonių, pasiskiepijusių bent viena vakcinos doze, viršija 25 procentus.

„Nelengva pasiruošti iš anksto, jeigu tai nevyksta konkrečiai tau, – sakė Tony Chenas, Nacionalinio Taivano universiteto Visuomenės sveikatos koledžo profesorius. – Tikimės, kad Taivanas sugebės išmokti šią pamoką.“