Pagrindinis Kanų kino festivalio prizas atiteko šokiruojančiai prancūzų režisierės juostai

Pagrindinis šių metų Kanų kino festivalio apdovanojimas – „Auksinė palmės šakelė“ – atiteko šokiruojančiai prancūzų režisierės Julie Ducournau juostai „Titanė“.

Apie tai per festivalio uždarymą šeštadienio vakarą per klaidą per anksti paskelbė vertinimo komisijos pirmininkas JAV režisierius Spike'as Lee.

J. Ducournau – antroji moteris, laimėjusi „Auksinę palmės šakelę per 74 metų festivalio istoriją. Apdovanojimas jai skirtas už vieną labiausiai pašėlusių, seksualiausių ir žiauriausių kada nors Kanuose parodytų filmų.

„Tai pirmasis filmas, kuriame „Cadillacas“ apvaisino moterį. Tai mane tiesiog pritrenkė! – sakė. S. Lee. – Tai kartu genialumas ir beprotybė.“

„Titanėje“ pasakojama apie su automobiliais lytiškai santykiaujančią ir nerūpestingai žudančią moterį. Juostoje gausu smurto scenų, premjeros metu privertusių ne vieną žiūrovą užsidengti akis.

Tik prasidėjus ceremonijai, užuot įteikęs pirmąjį vakaro apdovanojimą geriausiam aktoriui, S. Lee – pirmasis Kanų žiuri vadovavęs juodaodis – paskelbė „Auksinės palmės šakelės“ laimėtoją.

Akimirką kilo nepatogi tyla, tačiau geriausio aktoriaus apdovanojimas netrukus atiteko amerikiečiui Calebui Landry Jonesui už 35 žmones nušovusio žudiko Martino Bryanto vaidmenį filme „Nitramas“.

Juostos apie 1996-ųjų Port Artūro žudynes režisierius Justinas Kurzelas susilaukė daug aštrios kritikos Australijoje.

Vis dėlto per premjerą Kanuose filmas palenkė kritikus į savo pusę. Žurnalas „Variety“ pavadino jį „šokiruojančiu žiaurumo tyrimu“, rodančiu „tylią pagarbą aukų orumui“.

Šeštadienio vakarą sužibėjo ir iki tol nežinoma norvegų aktorė Renate Reinsve, pelniusi geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį filme „Blogiausias žmogus pasaulyje“.

33-ejų norvegės sukurtas savosios tapatybės ieškančios trečią dešimtį metų pradėjusios merginos vaidmuo sukėlė sensaciją.

Aktorė tam buvo visiškai nepasiruošusi. „Niekas manęs niekur nematė“, – po premjeros sakė ji naujienų agentūrai AFP. – Anądien pabudau ir apsivėmiau. O šiandien pabudau ir apsiverkiau.“

„Įsileisti monstrus“

Kai pagaliau atėjo laikas iš tikrųjų paskelbti „Auksinės palmės šakelės“ laimėtoją, S. Lee atsiprašė, „kad susipainiojo“.

Bet jis vėl vos nesugadino pristatymo, nes pradėjo skelbti laimėtoją, o ne ją turėjusią pristatyti Sharon Stone. Tuo metu J. Ducournau kikeno salėje.

Vis dėlto, kai buvo oficialiai paskelbta laimėtoja, režisierė prapliupo ašaromis. „Šis vakaras tobulas, nes jis netobulas, – sakė ji publikai. – Ačiū, kad įsileidote monstrus.“

J. Ducournau – antroji „Auksinę palmės šakelę“ laimėjusi moteris. Pirmoji šį apdovanojimą 1993 metais pelnė režisierė Jane Campion už filmą „Fortepijonas“ (The Piano).

Tarp šių metų Kanų festivalio laureatų – Leosas Caraxas, pelnęs geriausio režisieriaus apdovanojimą už efektingą roko operą „​Anet“. Joje pagrindinius vaidmenis atliko Adamas Driveris ir Marion Cotillard, o scenarijų parašė ekscentriškasis Los Andželo popmuzikos duetas „Sparks“.

Antrąjį pagal svarbą Didįjį prizą pasidalijo du filmai: iraniečio, dukart „Oskaro“ laureato Asgharo Farhadi juosta „Herojus“ (A Hero) ir suomio Juho Kuosmaneno „Kupė Nr. 6“ (Compartment No. 6).

Apdovanojimas už geriausią scenarijų atiteko japonams Ryusuke Hamaguchi ir Takamasai Oe už filmą „Vairuok mano automobilį“ (Drive My Car).

Aiškių favoritų triumfuoti šių metų Kanų apdovanojimuose nebuvo. Kritikai vardijo ne vieną galimą „Auksinės palmės šakelės“ laimėtoją.

Pernai Kanų filmo festivalis neįvyko dėl pandemijos, o 2019-aisiais pagrindinis prizas atiteko Pietų Korėjoje sukurtai juodojo humoro komedijai „Parazitas“ (Parasite), vėliau laimėjusiai „Oskarą“ kaip geriausias metų filmas.

Šiemet festivalio programoje buvo daug sekso – nuo lesbiečių vienuolių Paulo Verhoeveno filme „Benedeta“ (Benedetta) iki į gimtąjį miestelį Teksase grįžusio porno žvaigždės kritikų gerai įvertintame filme „Raudonoji raketa“ (Red Rocket).

Seilių testai

Festivalio pradžioje kilo abejonių dėl COVID-19 saugumo priemonių laikymosi. Kai kurie festivalio žiūrovai piktinosi reikalavimu kas 48 valandas atlikti testą iš seilių, o socialiniuose tinkluose netrūko kritikos, kad per pirmąsias premjeras kino teatruose nedėvimos apsauginės kaukės.

Buvo sugriežtinti suvaržymai, apriboti vakarėliai, ir nors žvaigždės negalėjo visiškai susilaikyti nuo apsikabinimų ir pasibučiavimų ant raudonojo kilimo, festivalis, atrodo, praėjo be didesnio infekcijos protrūkio.

Vis dėlto žvaigždžių netrūko.

Penkiuose oficialiai atrinktuose filmuose pasirodžiusi Tilda Swinton (Tilda Svinton) ne kartą lipo ant raudonojo kilimo.

Škotų aktorė atliko pagrindinį vaidmenį ankstesnių metų „Auksinės palmės šakelės“ laureato tailandiečio Apichatpongo Weerasethakulo (Apičatpongo Virasetakulo) juostoje „Memoria“, šiemet pasidalijusioje trečiąjį pagal svarbą Žiuri prizą su Izraelio režisieriaus Nadavo Lapido juosta „Ahedo kelis“ (Ahed's Knee).

Vis dėlto T. Swinton neslėpė, kad labiausiai didžiavosi atsiimdama trims spanieliams, kartu su ja pasirodžiusiems filme „Suvenyras: 2-oji dalis“ (The Souvenir Part 2), skirtą „Palmės šunelio“ apdovanojimą.

„Sąžiningai, tai yra prizas, kurį reikia laimėti“, – sakė ji penktadienį vykusioje šunų apdovanojimo ceremonijoje, rišdamasi ant kaklo raudoną antkaklį.