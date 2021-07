JK per parą nustatyta beveik 52 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Didžiojoje Britanijoje per parą nustatyta daugiau kaip 50 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Tai rodo penktadienį Jungtinės Karalystės vyriausybės informacijos tinklalapyje paskelbti duomenys.

Šalies medikai per parą patvirtino apie 51,9 tūkst. užsikrėtimo atvejų. Pastarąjį kartą šis rodiklis buvo didesnis ir siekė 55,8 tūkst. sausio 15 d., kai šalį buvo apėmusi nauja pandemijos banga.

Be to, penktadienį buvo pranešta, kad per parą mirė 49 žmonės, kuriems buvo diagnozuotas COVID-19. Ketvirtadienį mirčių skaičius siekė 63 ir buvo didžiausias nuo kovo 26 d.

Naujų koronaviruso atvejų skaičiaus didėjimas siejamas su delta atmainos plitimu. Ji yra labiau užkrečiama ir jau tapo dominuojančia šalyje.

Bet valdžia neketina atsisakyti sprendimo liepos 19 d. panaikinti daugumą dėl koronaviruso pandemijos įvestų apribojimų. Vyriausybė teigia, kad sėkminga vakcinacija leido kardinaliai pakeisti sergamumo lygio ir mirštamumo lygio santykį.

Naujausiais duomenimis, iki šiol Jungtinėje Karalystėje bent vieną vakcinos dozę jau gavo 46,2 mln. žmonių, arba 87,6 proc. suaugusių šalies gyventojų. Dviem dozėmis paskiepyti 35,5 mln. žmonių, arba 67,5 proc. suaugusių Didžiosios Britanijos gyventojų.