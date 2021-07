Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidinys „Projekt“ žada nepaisyti draudimo

Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidinys „Projekt“ penktadienį pažadėjo toliau skelbti publikacijas, nors šalies prokurorai diena anksčiau šį leidinį – vieną iš paskutinių šalyje dar likusių nepriklausomų žiniasklaidos priemonių – uždraudė paskelbdami jį „nepageidaujama organizacija“.

Be to, keli žurnalistai ketvirtadienį buvo paskelbti „užsienio agentais“ dėl to, kad dirba šiame leidinyje, kurio specializacija – nuodugnūs žurnalistiniai tyrimai apie Rusijos elito, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, turtus ir ryšius.

Šių etikečių užklijavimas „Projekt“ ir jo darbuotojams buvo naujausias žingsnis vienoje didžiausių per pastaruosius metus susidorojimo su Rusijos opozicija ir nepriklausoma žiniasklaida kampanijų, įskaitant Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno areštą ir įkalinimą šių metų pradžioje.

Per susirašinėjimo platformą Telegram“ „Projekt“ paskelbė, kad JAV įregistruota jo leidybos kompanija „likviduojama ir nebeturi jokių finansinių ryšių su kokiais nors Rusijoje dirbančiais žurnalistais“.

„Tačiau kaip žurnalistai toliau manome, kad mūsų darbas svarbus ir būtinas Tėvynei“, – sakoma pareiškime. Jame priduriama, kad vėliau bus paskelbta apie naują leidinio struktūrą.

„Kol kas galime pasakyti svarbiausią dalyką: tyrimų nesumažės, – pabrėžia leidinys. – Žurnalistika – ne nusikaltimas!“

Ketvirtadienį paskelbtame Generalinės prokuratūros pranešime sakoma, kad leidinys „Projekt“, kurį ji pavadino JAV grupe, pripažįstama „nepageidaujama organizacija“, nes „jo veikla kelia grėsmę konstitucinės tvarkos pagrindams ir Rusijos Federacijos saugumui“.

Į „nepageidaujamųjų“ sąrašą įtrauktiems subjektams draudžiama Rusijoje skelbti bet kokias publikacijas, o su jais bendradarbiaujantiems asmenims gali būti skiriamos baudos, įkalinimo bausmės ir draudimas atvykti į Rusiją.

Atskiru sprendimu Teisingumo ministerija ketvirtadienį įtraukė „Projekt“ vyriausiąjį redaktorių Romaną Badaniną, kuris studijavo Stanfordo universitete ir įkūrė šį leidinį 2018 metais, ir dar keturis žurnalistus, į „užsienio agentų“ sąrašą.

Į Rusijos „užsienio agentų“ sąrašą įtraukti asmenys ir organizacijos privalo atskleisti savo finansavimo šaltinius ir atitinkamai žymėti savo publikacijas. Antraip jiems gresia baudos.

Priskyrimas „užsienio agentams“ laikomas atgrasomąja priemone reklamos užsakovams. Šiame sąraše esančių leidinių darbuotojai sako, kad dėl to sunkiau dirbti, taip pat ir cituoti šaltinius.

Penktadienį nepriklausoma naujienų svetainė „Mediazona“ pranešė, kad Sibiro Altajaus regione buvo sulaikytas su „Projekt“ dirbęs ir išvakarėse „užsienio agentu“ paskelbtas žurnalistas Piotras Maniachinas, dronu filmavęs vienam reportažui.

Anksčiau penktadienį Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas reporteriams sakė, kad „užsienio agento“ etiketė netrukdo žurnalistams dirbti Rusijoje, jei jie „vykdo savo įsipareigojimus pagal įstatymą“.