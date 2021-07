Vengrija nuo rugpjūčio kvies skiepytis trečiąja doze

Vengrija nuo rugpjūčio 1-osoios siūlys gyventojams skiepytis trečiąja COVID-19 vakcinos doze. Gydytojai spręs, kokį preparatą naudoti, per valstybinį radiją sakė ministras pirmininkas Viktoras Orbanas. Trečioji dozė, anot jo, turi būti suleista ne anksčiau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo antrosios, nebent gydytojai nusprendžia kitaip.

Be to, visi sveikatos sistemos darbuotojai bus įpareigoti skiepytis. Vengrijoje jau paskiepyta daugiau kaip 5,5 mln. šalies gyventojų iš 10 mln. Tai vienintelė ES valstybė, kurioje plačiai naudojamos ir rusiškos bei kiniškos vakcinos, kurių ES kol kas nėra patvirtinusi. Be to, vengrai skiepijami „BioNTech“/“Pfizer“, „AstraZeneca“ ir „Moderna“ preparatais.