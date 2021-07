Įtarimai, kad Baltarusija, keršydama už ES sankcijas, naudoja migrantus kaip ginklą, ir parama šalies ilgalaikio lyderio Aliaksandro Lukašenkos oponentams pirmadienį buvo aptarti Europos Parlamente ir ES Užsienio reikalų taryboje, rašo politico.eu.

„Panašu, kad Baltarusijos valdžia dabar palengvino sąlygas nereguliariai migracijai – veikiausiai keršydama už ES baudžiamąsias priemones ir reaguodama į Lietuvos paramą pilietinei visuomenei Baltarusijoje“, – per bendrą Parlamento Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų komitetų posėdį liudijo ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson.

Y. Johansson pažymėjo, kad migrantų atvykimo metodas vis dar tiriamas, bet šiuo metu aiškėja, kad į Baltarusijos sostinę Minską per dieną atskrenda keli lėktuvai, atgabenantys migrantus iš Stambulo bei Bagdado. Pareigūnai nurodo, kad artimiausiomis dienomis į Lietuvą turėtų atvykti mažiausiai 60 ES pasienio sargybinių.

Nors dauguma migrantų, patekusių į Lietuvą, yra irakiečiai arba sirai, yra migrantų ir iš Afrikos šalių, įskaitant Kongo Demokratinę Respubliką bei Kamerūną.

Paklaustas, ar padėtis Lietuvoje nekelia būtinybės atnaujinti senas ES pastangas naujam migracijos paktui parengti, aukšto rango ES užsienio reikalų atstovas Josepas Borrellis pareiškė, kad šią padėtį turėtų padėti suvaldyti sienų apsaugos agentūra „Frontex“.

„Būtent dėl to mes ir įsteigėme „Frontex“, kad ji padėtų šalims narėms spręsti migracijos krizes“, – per spaudos konferenciją po minėto susitikimo saė J. Borrellis.

The EU stands by Lithuania. After redeploying officers to provide immediate assistance, today @Frontex agreed to launch a Rapid Border Intervention. The second MS after Greece to benefit from one. We will not allow people to be used as political tools. https://t.co/gjIcYKoUFL