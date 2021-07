Graikijos vyriausybė didina spaudimą nepasiskiepijusiems gyventojams

Graikijoje restoranų ir kultūros įstaigų vidaus erdvėse ateityje galės lankytis tik nuo COVID-19 paskiepyti asmenys. Tai pirmadienio vakarą pareiškė ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis. Sveikatos ir slaugos sektoriaus darbuotojai, be to, ateityje turės privalomai vakcinuotis – priešingu atveju jie gali netekti darbo. „Mes daugiau neuždarysime šalies dėl kai kurių (žmonių) pozicijos“, - kalbėdamas per televiziją sakė premjeras.

99 proc. intensyvios slaugos skyriuose gydomų pacientų yra neskiepyti, argumentavo jis. Graikija, kaip ir kitos šalys, esą susiduria su dviguba grėsme: agresyvesne delta atmaina ir nevakcinuotais asmenimis. „Pavojus kyla ne Graikijai, o tiems, kurie nėra paskiepyti“, - aiškino K. Mitsotakis. Privaloma vakcinacija ateityje galios ir visiems šauktiniams. Naujų infekcijų skaičiai Graikijoje per praėjusias 10 dienų po koronaviruso priemonių atlaisvinimo šovė į viršų. Ekspertai tai pirmiausiai sieja su naktiniu gyvenimu ir švenčiančiu jaunimu.

