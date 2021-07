Malyje sprogus pakelės bombai sužeisti septyni JT taikdariai

Vidurio Malyje septyni Jungtinių Tautų taikdariai buvo sužeisti penktadienį šalia jų transporto priemonės detonavus savadarbiui sprogstamajam įtaisui, pranešė JT taikos palaikymo misija MINUSMA.

Savadarbė mina sprogo po automobiliu netoli Dialubės miestelio centriniame Mopčio regione, sakoma per „Twitter“ paskelbtoje MINUSMA žinutėje.

Pranešime neminima, kurios šalies ar šalių kariai buvo sužeisti.

MINUSMA vadovas El Ghassimas Wane griežtai pasmerkė „šiuos bailius aktus, kuriais siekiama trukdyti mūsų operacijų eigą“.

Malyje prieš nacionalines ir tarptautines pajėgas savadarbes bombas paprastai naudoja džihadistų kovotojai.

Nuo 2012 metų Malio šiaurinį dykumų regioną nuolat krėtė separatistų ir džihadistų sukilimai, nusinešę tūkstančių civilių ir kovotojų gyvybių, nepaistant šaliai teikiamos tarptautinės pagalbos.

Separatistai 2015 metais pasirašė taikos susitarimą, bet su teroristų tinklu „al Qaeda“ ir džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) susijusios grupuotės toliau priešinasi vyriausybei. Be to, šalyje kyla konfliktų tarp tautinių bendruomenių ir besivaržančių kontrabandininkų grupuočių.

Smurtas išplito ir į kaimynines Sachelio regiono valstybes – Burkina Fasą ir Nigerį.

Šiame regione neretai įvykdoma išpuolių prieš JT taikdarius ir Prancūzijos pajėgas.

Penktadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nurodė, kad jo šalis iki šių metų pabaigos pradės karinių bazių Malio šiaurėje uždarymą, pagrindinei džihadistų grėsmei Sachelyje persislenkant į piečiau esančias valstybes.