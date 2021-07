Rusijoje nustatytas didžiausias COVID-19 infekcijų skaičius nuo sausio pradžios

ELTA

Rusijoje praėjusią parą nustatyta daugiausiai COVID-19 infekcijų nuo sausio 2 dienos. Penktadienį pranešta, kad per 24 valandas patvirtinti 25 766 susirgimo atvejai. Be to, registruotos dar 726 mirtys.

Plintant delta atmainai, Kremlius paragino gyventojus skiepytis. Rusijos sveikatos ministerijos duomenimis, bent vieną vakcinos dozę yra gavę tik 30 mln. šalies gyventojų iš 144 mln.

