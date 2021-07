Turistams Europoje siunčiami nerimo signalai, Ispanijoje kalbama apie blogiausią scenarijų

Plintant COVID-19 viruso delta atmainai, galimi nauji suvaržymai tarptautiniam judėjimui – būtent tuo metu, kai turizmo industrija ėmė palengva atgyti. Prancūzija jau rekomendavo savo gyventojams vengti kelionių į Ispaniją, rašo „El Pais“.

Prancūzija šiuo metu leidžia žmonėms keliauti į ES valstybes nares tik tuo atveju, jei jie yra visiškai paskiepyti arba sugrįžę pateikia neigiamą PGR arba antigeno testą.

Vis dėlto, Europos reikalų ministras Clementas Beaune‘as perspėjo prancūzus nekeliauti į Pirėnų pusiasalį.

„Tiems, kurie dar nerezervavo savo atostogų kelionių – venkite Ispanijos ir Portugalijos. Geriau likti Prancūzijoje arba keliauti į kitas šalis“, – televizijai „France 2“ sakė C. Beaune‘as.

Jis pridūrė, kad Prancūzija, kuri baiminasi ketvirtosios koronaviruso bangos šią vasarą, svarsto apriboti keliones visoje Europoje dėl užkrečiamos delta atmainos.

„Turime būti atsargūs, nes pandemija nesibaigė. Artimiausiomis dienomis priimsime sprendimus, tačiau gali reikėti įvesti griežtesnes priemones“, – teigė ministras.

Ispanijos turizmo sektorius stebi, kaip šalyje daugėja infekcijos atvejų, kyla nerimas, kad užsienio turistai ims masiškai atšaukinėti vasaros atostogas.

Praėjusį trečiadienį leidinyje „The Financial Times“ pasirodė straipsnis „Dėl delta versijos Ispanijoje – didžiausias COVID-19 lygis visoje Europoje“; kai kurie Ispanijos regionai jau įvedė ribojimų, kiti svarsto tokį variantą.

„Tai – blogiausia, kas mums galėjo nutikti. Projektuojamas įvaizdis kelia didžiulį nerimą. Regis, tik laiko klausimas, kada vėl bus įvestos ribojamosios priemonės“, – teigė 33 kelionių agentūrų grupės „Exceltur“ Jose Luisas Zoreda.

Ispanijos turizmo sektoriui neramu ir dėl Vokietijos – šios šalies turistai yra vieni iš dažniausių Ispanijos lankytojų. Svarstoma, ar Berlynas pasielgs kaip su Portugalija ir įves karantiną grįžtantiems iš užsienio.

Jei taip nutiktų, po beveik pusantrų metų štilio kelionių sferoje vėl įsivyrautų sąstingis. „Delta atmaina kelia grėsmę šalims, kuriose svarbi rolė tenka turizmui“, – teigė „Ostrum Asset Management“ strategas Axelis Botte.

Praėjusį ketvirtadienį „Funke“ grupei priklausančiuose leidiniuose rašyta, kad Vokietija planuoja skelbti visą Ispaniją rizikos zona, kas reikštų, kad iš ten grįžtantiems vokiečiams tektų darytis testą dėl koronaviruso, o šis turėtų būti neigiamas, norint išvengti karantinavimosi.

Taip pat rašyta apie Vokietijos planus skelbti rizikos zona ir Kiprą, vadinasi, iš ten atvykstantieji turėtų karantinuotis; karantinas būtų sutrumpintas, jei po penkių jo dienų atliktas testas būtų neigiamas.

COVID-19 pliūpsnis tarp neskiepytų jaunuolių

Ispanijoje fiksuojamas reikšmingai padidėjęs sergamumas koronavirusine infekcija COVID-19 tarp jaunuolių, kurie dar nėra įtraukti į skiepijimo kampaniją, remdamasis sveikatos apsaugos tarnybų informacija pranešė britų dienraštis „The Guardian“.

Tarnybų duomenimis, nustatyta daugiau kaip 1 000 užsikrėtimo pandeminiu koronavirusu atvejų, susijusių su viena mokinių išvyka į Maljorkos salą mokslo metų pabaigos proga. Dėl šio pliūpsnio teko karantinuotis daugiau kaip 4,7 tūkst. žmonių.

„Tai svarbūs rodikliai, reikalaujantys mūsų dėmesio“, – anksčiau šią savaitę sakė Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldaus Sveikatos apsaugos perspėjimų ir ekstremalių situacijų koordinavimo centro vadovas Fernando Simonas.

„Mums reikia išsiaiškinti, ar dar nevakcinuotoms grupėms negresia didžiausias pavojus“, – pridūrė jis.

Kaip rašo „The Guardian“, vienas iš Balboa mieste įsikūrusio Sveikatos apsaugos ir strategijos instituto vadovų Rafaelis Bengoa savo ruožtu sakė, kad Maljorkoje susiklosčiusį scenarijų buvo galima nuspėti. Specialistas taip pat perspėjo, kad tokie incidentai gali kartotis, kol nėra masiškai skiepijami jaunesni kaip 30 metų žmonės.

„Mokslo metų pabaiga. Jaunimui reikia vakarėlių. Virusas tebeplinta, be to, 16–30 metų gyventojai dar nepaskiepyti. Tobulas veiksnių derinys“, – aiškino R. Bengoa.

Pasak jo, padėtį dar labiau blogina naujų, užkrečiamesnių variantų koronavirusas, ypač vadinamoji delta atmaina, pirmąkart aptikta Indijoje. R. Bengoa sakė, kad iki rugsėjo, kai skiepijimo programa apims visų amžiaus grupių gyventojus, neverta kalbėti apie „grįžimą prie įprasto gyvenimo“.

Pastaruoju metu Ispanijoje sergamumas COVID-19 didėjo, ypač tarp nepasiskiepijusių jaunų žmonių. 4 atvejais daugiau negu ankstesnę dieną.

Sveikatos apsaugos ministrė Carolina Darias praėjusią savaitę sakė, kad skiepijimo programa išlieka „galingiausias ginklas“ kovojant su COVID-19 pandemija. Pasak jos, jaunimo sergamumas sumažės, kai tik ši grupė bus pradėta skiepyti.

„The Guardian“ pranešime sakoma, kad šiuo metu nuo COVID-19 visiškai paskiepyta jau daugiau kaip trečdalis Ispanijos gyventojų. Kai kurie Ispanijos regionai pradėjo spartinti planus dėl jaunesnių kaip 30 metų žmonių vakcinavimo ir ketina jį pradėti jau šį mėnesį.

Ekspertai įspėja, jog nepakaks paskiepyti nuo koronaviruso 70 proc. Ispanijos gyventojų, kad susidarytų visuomenės imunitetas, kaip žadėjo šalies valdžia. Tai trečiadienį pranešė laikraštis „La Vanguardia“.

Vyriausybė planuoja, kad iki antrosios rugpjūčio pusės 70 proc. šalies gyventojų bus visiškai paskiepyti nuo Covid-19. Todėl valdžia teigė, kad iki to laiko Ispanijoje bus pasiektas visuomenės imunitetas koronavirusui.

Bet, kaip patikslina leidinys, dėl delta atmainos plitimo ir nepakankamo vakcinų efektyvumo reikia paskiepyti apie 100 proc. gyventojų, kad atsirastų visuomenės imunitetas. „Šiam virusui 70 proc. anaiptol nereiškia visuomenės imuniteto“, - sakė žurnalistams vienos iš Badalonos ligoninių užkrečiamųjų ligų skyriaus vadovas Rogeras Paredesas.

Anot jo, vakcinacija padės apriboti Covid-19 plitimą artimiausiomis savaitėmis, bet visiškai kelio koronavirusui neužkirs.

„Rugpjūtį mes tikrai nepasieksime visuomenės imuniteto Ispanijoje“, - mano ir Oksfordo universiteto farmakologijos ir epidemiologijos profesorius Dani Prieto-Alhambra.

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios 47 mln. gyventojų turinčioje Ispanijoje nustatyta daugiau kaip 3,86 mln. užsikrėtimo atvejų, per 80,9 tūkst. pacientų mirė.

Vakcinacijos kampanija Ispanijoje prasidėjo praėjusių metų gruodžio 27 d. Abiem dozėmis nuo koronaviruso paskiepyta daugiau kaip 40 proc. šalies gyventojų.

Portugalija grįžta prie ribojimų

Portugalijoje toliau aštrėja koronaviruso krizė. Kad suvaldytų augančius infekcijų skaičius, vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė vėl įvesti naktinę komendanto valandą tuose regionuose, kuriuose padėtis yra itin bloga.

Liepos 2 d. Sveikatos ministerija paskelbė, kad per 24 valandas šalyje patvirtini 2 449 nauji infekcijos atvejai. Tai yra didžiausias skaičius nuo vasario 13 dienos, kai buvo registruoti 2 856 susirgimai. Per parą tuomet šalyje mirė penki COVID-19 pacientai.

Komendanto valanda galios nuo 23.00 iki 5.00 val. Ši priemonė bus taikoma 45 rajonuose, įskaitant sostinę Lisaboną.

Šiose teritorijose, be kitų ribojimų, vėl bus privaloma dirbti iš namų. Situacija dar labiau pablogėjo, sakė pareigūnė Mariana Vieira da Silva. Esą būtina vengti didelių susitikimų ir pirmiausiai „vakarėlių su daug dalyvių“.

Kovodama su infekcijų skaičiaus augimu, Portugalijos vyriausybė jau apribojo restoranų darbo laiką ir klientų skaičių Lisabonoje bei dar dviejuose miestuose.

Dabar ši priemonė bus taikoma dar 16 miestų. Be to, savaitgaliais galios kelionių draudimas tarp sostinės regiono ir likusios šalies dalies.

Vienu metų žiemą Portugalijoje, skaičiuojant pagal gyventojų skaičių, buvo registruojama daugiau infekcijų ir mirčių nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje.

Gegužę po griežto karantino čia sergamumo rodiklis jau buvo žemiausias Europoje. Dabar, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, 14 dienų sergamumo rodiklis vos per savaitę išaugo nuo 124 iki beveik 169 atvejų 100 000 gyventojų.

Pasak nacionalinio sveikatos instituto INSA, pirmą kartą Indijoje identifikuota delta atmaina tapo pagrindiniu štamu didžiojoje Lisabonos dalyje.

„Mes stengiamės sulėtinti jo plitimą į kitus šalies regionus, kad žmonės galėtų labiau apsisaugoti skiepydamiesi“, – birželio 21 d. sakė sveikatos apsaugos ministrė Marta Temido.

Tuomet ji pridūrė, kad gali prireikti daugiau apribojimų tuo metu, kai daugelis Europos šalių vasarai juos švelnina.

„Mes matome eksponentinį augimą nuo gegužės mėnesio, – naujienų agentūrai AFP sakė Lisabonos universiteto epidemiologijos profesorius Manuelis Castro Gomesas. – Jis prasideda labai lėta augimo faze, kurios metu viskas atrodo kontroliuojama, o tada sprogsta“.

Beveik pusė iš 10 mln. gyventojų yra gavę vieną vakcinos dozę, o šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis yra visiškai paskiepyti. Tačiau per mėnesį COVID-19 atvejų ligoninėje skaičius padvigubėjo iki 450 pacientų.

Prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa pirmadienį pažymėjo, kad dabartiniai hospitalizacijos skaičiai siekia tik trečdalį maksimalios sistemos apkrovos.

Pasak jo, nebus jokio „grįžimo“ prie karantino. Tačiau socialistų ministras pirmininkas Antonio Costa laikėsi atsargios pozicijos ir atsakė, kad „niekas negali garantuoti, kad mes negrįšime prie karantino“.

Naujų COVID-19 atvejų skaičius sparčiai auga ir kitose šalyse

Naujų COVID-19 atvejų skaičius Graikijoje per savaitę daugiau nei padvigubėjo. Antradienį graikų sveikatos tarnyba pranešė, kad 11 mln. gyventojų turinčioje šalyje per 24 valandas nustatyti 1 797 nauji infekcijos atvejai. Praėjusią savaitę per parą buvo registruojama 600-700 infekcijų.

Daugiau kaip pusė visų naujų ligos atvejų nustatyta jaunesniems nei 30 metų amžiaus žmonėms, teigia ekspertai. Spėjama, kad atvejų daugėjimas susijęs su naktiniu gyvenimu – Graikija tik praėjusios savaitės pradžioje panaikino naktinę komendanto valandą, kuri galiojo nuo 1.30 iki 5.00 val. Dar viena priežastimi laikomas delta atmainos plitimas.

Graikų žiniasklaida antradienį pranešė, kad vyriausybė vėl svarsto tokias priemones, kaip naktinė komendanto valanda ir kelionių draudimas – tiesa, šios priemonės ateityje galiotų tik nesiskiepijusiems gyventojams. Kartu norima dar labiau paspartinti vakcinacijos kampaniją, be kita ko, įrengiant mobilius vakcinacijos punktus atostogautojų pamėgtose vietose.

Tuo metu COVID-19 infekcijų skaičius Nyderlanduose auga žaibiškai.

Ketvirtadienį pranešta apie 5 550 patvirtintus atvejus. Tai yra didžiausias skaičius nuo gegužės 14 dienos, skelbia nacionalinis Sveikatos ir aplinkos institutas (RIVM).

Lygiai prieš savaitę per 24 valandas buvo patvirtinta tik apie 800 naujų infekcijų. 100 000 gyventojų per septynias dienas tenkantis naujų atvejų skaičius čia siekia 67.

Vyriausybė svarsto imtis naujų priemonių virusui sustabdyti. Ji birželio 26 dieną atšaukė kone visus ribojimus. Dėvėti kaukę būtina tik viešajame transporte.

Naujų infekcijų skaičiaus augimas aiškinamas delta atmainos plitimu. Tačiau dėl to kol kas hospitalizacijų nepadaugėjo. Dabar pirmiausiai serga jaunimas. Daugelis jų užsikrėtė diskotekose ir naktiniuose klubuose.