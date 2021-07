Graikijoje sparčiai auga naujų COVID-19 atvejų skaičius

ELTA

Naujų COVID-19 atvejų skaičius Graikijoje per savaitę daugiau nei padvigubėjo. Antradienį graikų sveikatos tarnyba pranešė, kad 11 mln. gyventojų turinčioje šalyje per 24 valandas nustatyti 1 797 nauji infekcijos atvejai. Praėjusią savaitę per parą buvo registruojama 600-700 infekcijų.

Daugiau kaip pusė visų naujų ligos atvejų nustatyta jaunesniems nei 30 metų amžiaus žmonėms, teigia ekspertai. Spėjama, kad atvejų daugėjimas susijęs su naktiniu gyvenimu – Graikija tik praėjusios savaitės pradžioje panaikino naktinę komendanto valandą, kuri galiojo nuo 1.30 iki 5.00 val. Dar viena priežastimi laikomas delta atmainos plitimas. Graikų žiniasklaida antradienį pranešė, kad vyriausybė vėl svarsto tokias priemones, kaip naktinė komendanto valanda ir kelionių draudimas – tiesa, šios priemonės ateityje galiotų tik nesiskiepijusiems gyventojams. Kartu norima dar labiau paspartinti vakcinacijos kampaniją, be kita ko, įrengiant mobilius vakcinacijos punktus atostogautojų pamėgtose vietose.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Susiję straipsniai