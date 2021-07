Latvijos vyriausybė imasi drastiškų sprendimų, skatinančių skiepytis nuo COVID-19

Darbdaviai Latvijoje turės teisę atleisti darbuotojus, kurie iki šių metų rugsėjo 15 dienos nebus gavę COVID-19 sertifikato, nusprendė šios šalies vyriausybė.

Be to, Latvijos ministrų kabinetas nutarė, kad skiepytis nuo COVID-19 ligos bus privalu, be kita ko, medikams, socialiniams darbuotojams ir mokytojams. Tokius pažymėjimus taip pat privalės turėti valstybės tarnautojai, teikiantys paslaugas valstybės ar savivaldybių institucijose.

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos, Gerovės, Ekonomikos ir Finansų ministerijomis, iki liepos 14-osios parengs atitinkamas COVID-19 infekcijos plitimo valdymo įstatymo pataisas, įvertindama jų atitikimą šalies pagrindiniam įstatymui – Konstitucijai.

COVID-19 sertifikatas Latvijoje išduodamas nuo šios ligos paskiepytiems ar ja persirgusiems asmenims.