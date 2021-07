Sustiprėjusi atogrąžų audra „Elsa“ virto pirmuoju šių metų Karibų uraganu

Rytų Karibuose atogrąžų audra „Elsa“ penktadienį sustiprėjo ir tapo pirmuoju šiais metais Atlanto vandenyno uraganų sezono uraganu.

Dėl „Elsa“ siautėjimo regiono tarnyboms teko uždaryti mokyklas, verslo įmones ir oro uostus. Tikėtina, kad uraganas galiausiai nuslinks į Floridą arba JAV Meksikos įlankos pakrantę.

Smarkūs lietūs plovė Barbadosą, kai 1-osios kategorijos uraganas slinko link kitų salų, įskaitant Sent Vinsentą ir Grenadinus, dar neatsigavusius nuo neseniai įvykusių smarkių ugnikalnio išsiveržimų.

Majamyje įsikūrusio JAV Nacionalinio uraganų centro (NHS) vėliausi duomenys rodė, kad „Elsa“ uraganu virto būdama už 120 km į rytus nuo Sent Vinsento ir judėdama vakarų-šiaurės vakarų kryptimi 44 km per valandą greičiu. Jos vėjų didžiausias vidutinis greitis buvo 120 km per valandą.

„Tokio lygio ilgalaikis vėjas gali sugriauti daug pastatų ir padaryti daug žalos“, – sakė Sent Vinsento ir Grenadinų premjeras Ralphas Gonsalvesas (Ralfas Gonsalvesas). – Meldžiu jūsų – nevertinkit šio uragano atsainiai. Dabar ne laikas kvailioti.“

Perspėjimai dėl uragano buvo paskelbti Barbadose, Sent Lusijoje, taip pat Sent Vinsente ir Grenadinuose.

Ilgalaikė prognozė rodė, kad audra slinks link Dominikos Respublikos ir Haičio, tuomet susilpnės iki atogrąžų audros ir galbūt anksti antradienį priartės prie Floridos.

„Elsa“ yra visų laikų ankstyviausia pavadinimą gavusi Atlanto vandenyno uraganų sezono 5-oji audra. Anksčiau šis titulas priklausė „Eduardo“, susiformavusiai pernai liepos 6 dieną, sakė Kolorado valstijos universiteto uraganų tyrėjas Philas Klotzbachas.