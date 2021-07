Laimei, abu lėktuvo pilotai sveiki ir gyvi. FAA pranešė, kad įgulos nariai buvo išgelbėti.

„Pilotai pranešė apie problemą dėl variklio ir pastangas sugrįžti į Honolulu. Lėktuvas buvo priverstas leistis ant vandens. Remiantis preliminaria informacija, JAV Pasienio apsauga abu pilotus išgelbėjo. Federalinė aviacijos administracija ir Transporto saugos valdyba aiškinsis incidento aplinkybes“, – teigiama išplatintame pranešime.

Federalinė aviacijos administracija skelbia, kad „Rhoades Express Flight 810“ avariniu būdu leidosi penktadienį paryčiais – maždaug 2.30 val.

Informacijos apie lėktuvą gauta ne iš karto, tačiau įprastai tokie krovininiai lėktuvai būna dešimtmečių senumo – tai keleiviniai lėktuvai, transformuoti į kroviniams skraidinti skirtus.

Kaip skelbia CNBC, į nelaimę patekęs orlaivis tikrai nebuvo „737 Max“ – lėktuvas, pastaruoju metu patekęs į dvi mirtinas katastrofas. Po jų pareigūnai 20 mėnesių sustabdė jų eksploataciją.

JAV Susisiekimo departamentas informavo, kad incidentas įvyko vos už 3 km nuo Kalaeloa oro uosto, pranešė naujienų tinklalapis „Hawaii News Now ".

Gelbėjimo operacijoje, be Pakrančių sargybos, dalyvavo Honolulu priešgaisrinis departamentas.

