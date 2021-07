Čekija dėl delta atmainos griežtins įvažiavimo taisykles

Baimindamasi delta atmainos, Čekija griežtina įvažiavimo taisykles. Remiantis vyriausybės planais, nuo liepos 9 dienos visi atvykstantieji turės užsiregistruoti internetu, penktadienį patvirtino atstovas.

Jei asmuo nėra pilnai paskiepytas, jis, be to, turės pateikti neigiamą PGR testo rezultatą – nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies atvyksta. Naujo reglamentavimo detalės kol kas nežinomos.

Iki šiol galiojo nuostata, kad iš vadinamųjų „žaliųjų“ šalių įvažiuoti į Čekiją galima be ribojimų. Nuo liepos 9 dienos galios dar vienas svarbus pokytis: pilnai paskiepytais bus laikomi tik asmenys praėjus 14 dienai po reikalingų dozių suleidimo. Iki šiol tai galiojo praėjus trims savaitėms po pirmojo skiepo.

Infekcijų skaičiai Čekijoje šiuo metu maži. 100 00 gyventojų per septynias dienas tenkantis naujų užsikrėtimų skaičius siekia 8.