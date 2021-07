Rytiniame Europos Sąjungos pakraštyje dvi šalys desperatiškai bando išvengti liūdno scenarijaus dėl vakcinų

Rytiniame Europos Sąjungos pakraštyje dvi šalys desperatiškai bando išvengti brangios prekės – „Covid-19“ vakcinų – švaistymo.

Rumunijoje ir Bulgarijoje skiepų poreikis sumažėjo, todėl liko nemažos vakcinų atsargos, kurias reikia kuo skubiau sunaudoti prieš pasibaigiant jų galiojimo laikui. Alternatyva būtų jas sunaikinti, bet tai skamba liūdnai, atsižvelgiant į dozių trūkumą kitur, pavyzdžiui, neturtingose Afrikos šalyse.

Kaupiantis nereikalingoms dozėms, skiepai parduodami arba dovanojami kitoms šalims, vyriausybė atideda naujų dozių pristatymą, o Bulgarijos viešbučių pramonė siūlo nemokamai skiepyti svečius iš užsienio. Paklausa Rumunijoje sumažėjo tiek, kad Argentinos nacionalinės regbio rinktinės nariai šį mėnesį buvo kviečiami pasiskiepyti prieš rungtynes Bukarešte.

Abiejų šalių dvejonės kyla iš ilgamečio nepasitikėjimo valdžios institucijomis ir skepticizmo kai kurių vakcinų atžvilgiu, ypač po „AstraZeneca Plc“ saugumo problemų. Rumunijoje tik 24 proc. gyventojų yra pilnai paskiepyti, o Bulgarijos rodiklis – dar perpus mažesnis.

Rumunijos padėtis nebeleidžia delsti, nes 35 000 „Astra“ dozių galiojimas baigiasi jau šį trečiadienį. (Gamintojai testuoja, ar galima pratęsti jų galiojimo laiką.)

Bulgarija turi apie 20 000 dozių, kurių terminas sueina liepos pabaigoje, nors iki to laiko tikisi daugelį sunaudoti. Tačiau abi šalys siekia atidėti naujus pristatymus, kad būtų išvengta per didelės pasiūlos; Rumunijos atveju per ateinančius du mėnesius turėtų būti pristatyta 4,4 milijonai dozių.

Lėtas vakcinacijos tempas kelia pavojų ES pastangoms įveikti pandemiją. Blokas jau kovoja su delta padermės grėsme, plintančia iš JK, nes švelnėja visuomenės sveikatos apribojimai ir žmonės vyksta į vasaros atostogas.

„Naujausi pirkimai ar aukos neturės įtakos vakcinų prieinamumui mūsų piliečiams, – interviu telefonu sakė Rumunijos sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Andrejus Baciu. – Tačiau turime rasti pusiausvyrą vakcinų srautams, kad maksimaliai padidintume naudą visiems.“

Sumažėjus paklausai Bulgarijoje, vyriausybė planuoja paaukoti 150 000 dozių (daugiausia „Astra“) kaimyninėms Balkanų šalims. Šalies turizmo lobistai siekia, kad užsienio svečiai būtų skiepijami nemokamai.

„Kadangi Bulgarija ir mes visi sumokėjome už šias dozes iš savo mokesčių, siūlome jas naudoti vakcinų turizmo skatinimui, užuot išmetus į šiukšlių dėžę“, – praėjusią savaitę sakė Nacionalinės turizmo valdybos direktorė Polina Karastojanova.

Rumunijoje vyriausybė nukreipia dėmesį nuo miestų į kaimo vietoves, bandydama išgelbėti šlubuojančią skiepijimo kampaniją. Tikimasi, kad kaimo gydytojai, palaikantys glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, padės įtikinti žmones vakcinų nauda.

Tačiau pakeisti požiūrį nebus lengva.

„Aš vis dar esu skeptiškai nusiteikusi vakcinų atžvilgiu, nes abejoju dėl jų saugumo ir ilgalaikio šalutinio poveikio, – sako 37 metų Cristina Florescu iš šiaurės rytų Suceavos miesto. – Jau ir taip jaučiu šalutinių poveikių persirgusi „Covid“ ir nenoriu vartoti dar kažkokių medžiagų.“

Vyriausybė taip pat neatrodo įsitikinusi, kad ši iniciatyva atneš greitų vaisių. Šią savaitę ji susitarė parduoti beveik 1,2 milijono „Pfizer Inc.“ vakcinų Danijai.

„Kasdien gauname užklausų, – sakė ministras pirmininkas Florinas Citu. – Parduodame vakcinas Danijai ir ketiname parduoti dar daugiau šalių.“