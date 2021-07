Pavyzdine laikoma šalis pandemijos valdymo strategiją keičia iš esmės: štai kaip atrodys naujoji realybė planuoja nebeskelbti COVID-19 statistikos

Viena iš nedaugelio šalių, kurioms sekasi kovoti su COVID-19, skelbia: jau visai netrukus bus iš esmės keičiama pandemijos valdymo strategija. Singapūro valdžia nusprendė, kad su naujuoju koronavirusu bus elgiamasi kaip ir su kitomis endeminėmis ligomis, pavyzdžiui, gripu.

Niekas nesitiki, kad pavyks nebenustatyti nė vieno naujo susirgimo. Atvykėliams iš užsienio ir artimą kontaktą su sergančiais turėjusiems nebereikės izoliuotis. Taip pat rimtai svarstoma kiekvieną dieną nebeskelbti koronaviruso statistikos. Gali būti, kad žmonėms, prieš keliaujant į parduotuves ar darbą, teks testuotis, skelbia nzherald.co.nz.



Singapūro valdžios atstovai sako, kad „gyvenimas su COVID – mūsų nauja realybė“.

„Bloga žinia ta, kad COVID-19 mes jau nebenusikratysime. O gera žinia ta, kad galima normaliai gyventi ir su juo“, – „Straits Times“ rašė Singapūro prekybos ministras Gan Kim Yong, finansų ministras Lawrence Wong ir sveikatos ministras Ong Ye Kung.

„Tai reiškia, kad tas virusas ir toliau mutuos, tad sėkmingai išgyvens ir išliks“, – konstatuojame straipsnyje.

Singapūre nebuvo dienos be naujo atvejo



Kaip ir daugumoje šalių, Singapūre praeitais metais fiksuotas naujų koronaviruso atvejų šuolis, o balandį per dieną naujų susirgimų būdavo ir 600. Po mažesnės bangos rugpjūtį naujo kvėpavimo virusas Singapūre taip ir nebeįgavo.

Nepaisant to, 5,7 mln. gyventojų – kiek daugiau nei gyvena Sidnėjuje – turintis Singapūras kiekvieną dieną fiksuoja stabilų naujų atvejų skaičių: 20-30. Iš viso virusas čia pražudė 36 žmones.

Singapūras taiko griežtą sienų kontrolę, testuoja atvykstančius, jie karantinuojasi viešbučiuose ar namuose griežtai prižiūrint atsakingiems pareigūnams. Panašu, kad, jeigu tikėtume ministrų kreipimusi, viso to nebeliks.

„Kiekvienais metais žmonės serga gripu. Didžioji dauguma pasveiksta ir be ligoninės, praktiškai be vaistų. Bet mažuma, ypač vyresnio amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergantys, gali labai sunkiai pasiligoti ar net mirti. Mes to negalime išvengti, tačiau galime pandemiją paversti ne tokia baisia, prilyginti gripui ar vėjaraupiams. Mes galime išmokti su tuo gyventi“, – teigiama ministrų straipsnyje.

Pirma skiepai, o tada – ribojimų atsisakymas



Svarbiausias dalykas – skiepai. Apie ribojimų atsisakymą negali būti nė kalbos, kol nebus paskiepyta daugiau Singapūro gyventojų.

Artimiausiomis savaitėmis Singapūras tikisi bent viena doze būti paskiepijęs du trečdalius vietos gyventojų, o rugpjūčio pradžioje būti pilnai paskiepijęs du trečdalius vietinių. Vietos pareigūnai skelbė apie ne vieną atvejį, kai COVID-19 užsikrėtė jau paskiepyti asmenys, tačiau nė vienas nepatyrė sunkių simptomų.

Ministrų vertinimu, gali būti, kad ateityje prireiks ir papildomų vakcinų dozių.

Taip pat teks pasirūpinti greitesniu ir paprastesniu testavimu. Savarankiškai atliekami testai, pavyzdžiui, viruso ieškantys iškvepiamame ore, turėtų pakeisti diskomfortą keliančius nosies tepinėlio testus.

Naujoji Singapūro realybė



Trijų Singapūro ministrų teigimu, jeigu jau nepavyksta COVID-19 sunaikinti, tuomet galima jį prisijaukinti. Ir išdėstė, kaip įsivaizduoja „naują šalies realybę“.

„Oro uostuose, uostuose, biurų pastatuose, prekybos centruose ir švietimo įstaigose bus galima labai greitai patikrinti tiek personalą, tiek lankytojus“, – supaprastintą testavimo tvarką žada pareigūnai.

COVID-19 sergantys asmenys sirgs ir sveiks namuose, nes simptomai pasiskiepijus bus lengvesni. Kadangi dauguma ligos atvejų bus nesunkūs, karantino ir kontaktų sekimo poreikis nebus didelis.

Vienas radikaliausių pokyčių – sprendimas kasdien neskelbti naujų atvejų statistikos.

„Užuot kasdieną stebėję COVID-19 skaičius, susitelksime į analizę: kiek gali sunkiai susirgti, kiek gydomų intensyviosios terapijos skyriuje, kiek reikės intubuoti ir taip toliau. Panašiai, kaip kad kiekvienais metais stebime gripo situaciją“, – teigiama ministrų parengtoje publikacijoje.

Ministrai rašo, kad tai – nauja Singapūro strategija, kaip išmokti gyventi šalia naujojo koronaviruso, atnaujinti didelio masto renginius ir vėl keliauti po pasaulį.

Ministras pabrėžia, kad Singapūras šiuo metu dar nepasirengęs imtis įgyvendinti naują planą – bent jau kol kas dabartiniai ribojimai galios ir toliau.

Šiuo metu šalis sugriežtino atvykimo tvarką keliaujantiems iš Australijos, toks sprendimas priimtas dėl šiuo metu Sidnėjuje fiksuojamo viruso protrūkio.

„Naujosios realybės planas jau pakeliui. Istorija jau ne kartą įrodė, kad kiekviena pandemija turi savo ciklą“, – teigia valdžios atstovai.

Kitos šalys išlieka atsargesnės

Singapūras kovos su koronavirusu kontekste pristatomas kaip sėkmės istorija, o už tai reikia dėkoti sprendimams imtis griežtos sienų kontrolės, karantino ir kontaktų sekimo. Jau nekalbant apie socialinių susirinkimų ribojimus ir prievolę dėvėti apsaugines veido kaukes, rašo CNN.

Singapūrui pavyko veiksmingai suvaldyti ankstesnius susirgimų proveržius, įskaitant naujų atvejų piką praeitų metų balandį. Gegužę fiksuotas židinys, susijęs su Changi oro uosto personalu, po jo imtasi griežtesnių ribojimų.

Miestas-valstybė, kur gyvena 5,7 mln. žmonių, gegužę per dieną vidutiniškai nustatė po aštuoniolika naujų susirgimų. Mirusiųjų nuo COVID-19 statistika dar džiugesnė – iš viso nuo pandemijos pradžios virusas pražudė tik 36 žmones, teigiama Johnso Hopkinso universiteto duomenyse.

Naujoji Singapūro taktika skirtis nuo kitų šalių, kurioms visai sekėsi suvaldyti pandemiją, tačiau nepavyko paskatinti vakcinavimo, tad teko vėl imtis griežtesnių ribojimų.

Kelios Australijos valstijos nusprendė savo sostines, o tai iš viso maždaug 10,2 mln. žmonių – nuo pirmadienio uždaryti karantine. Sprendimą lėmė baimė dėl delta atmainos ir galimų susirgimų protrūkių.

Australija sulaukė komplimentų dėl pirminio COVID-19 pandemijos suvaldymo, tačiau skiepyti savo žmones šaliai sekasi prastai. Čia pilnai paskiepyti vos 5 proc. gyventojų, kai Jungtinėse Valstijose šis procentas siekia 46 proc., o Jungtinėje Karalystėje – 48 proc.

Naujoji Zelandija teigia šiuo metu svarstanti galimybę apsauginių kaukių dėvėjimą vėl paversti privalomu ir panaikinti kelionių be karantino burbulą su kaimynine Australija. Viskas dėl delta atmainos.

Finansų centru vadinamas Honkongas, kur skiepytis dvejoja daug gyventojų, o skiepus gavo tik 21 proc. visų vietinių, skelbia laikinai nuo liepos pirmosios nutraukęs keleivinius skrydžius iš Jungtinės Karalystės (baiminamasi delta atmainos).

Žemyninė Kinija išdalijo per milijardą vakcinų dozių, tačiau galvoja dar metus savo sienų neatverti. Pietinis Guangžou miestas – tarptautinių kelionių centras – planuoja statyti didžiulį karantino centrą, kur tilps per penkis tūkstančius keliautojų ir artimą kontaktą su sergančiais turėję asmenys.