Putinas pagaliau išsidavė, kuria vakcina skiepijosi papildyta

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagaliau išdavė, kokia vakcina skiepijosi. V. Putinas trečiadienį tiesioginėje laidoje atsakinėdamas į gyventojų klausimus pasakė, kad pasiskiepijo „Sputnik V“ vakcina.

Apie tai, kad V. Putinas paskiepytas, Kremlius paskelbė kovo pabaigoje. Tačiau kuris preparatas jam suleistas, tuomet neatskleista.

Jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė esą V. Putinui „nepatinka skiepytis prieš kameras, jis niekada nebuvo tokių viešųjų ryšių akcijų šalinininkas, todėl ir nuo koronaviruso vakcinuosis ne viešai“.

Per tiesioginę transliaciją trečiadienį jis tikino iki šiol neatskleidęs vakcinos pavadinimo, nes nenorėjęs suteikti ją gaminančiai kompanijai konkurencinio pranašumo.

Jis taip pat sakė nepajutęs jokių stiprių šalutinių poveikių.

„Manęs prašė nesakyti, kokia vakcina skiepysiuosi, kad konkretus gaminys neįgautų konkurencinio pranašumo. Kai skiepijausi, šalyje buvo naudojamos dvi vakcinos: „EpiVacCorona“ ir „Sputnik V“. Galėjau pasirinkti bet kurią iš jų. Per daug su gydytojais nesitariau, labiau žiūrėjau, ką pasirinko pažįstami asmenys. Abi vakcinos geros, šiuolaikiškos. Bet pabendravęs su pažįstamais susidariau įspūdį, kad [„EpiVacCorona“] suteikiama apsauga yra trumpesnė. Tiesa, ši vakcina turi ir pranašumų – pasiskiepijus nepasireiškia šalutinis poveikis. Kadangi norėjau kaip įmanoma ilgesnės apsaugos, nusprendžiau pasiskiepyti Sputniku“, – sakė Vladimiras Putinas.

Jis taip pat paaiškino, kodėl nebuvo jo skiepijimo vaizdo įrašo.

„O jeigu skiepijo ne į ranką, o kitą kūno vietą, irgi reikėjo parodyti? Dabar yra daug apgavikų, kurie apsimetinėja. Šalies piliečiai supranta, jog jeigu pasakiau, kad pasiskiepijau, vadinasi, pasiskiepijau. Jie tuo tiki. Tokiu lygmeniu žmonės smulkiomis apgavystėmis neužsiminėja“, – pareiškė V. Putinas.

Jis pridūrė esą jo dukra irgi pasiskiepijo „Sputnik V“. Tiesa, kuri iš dviejų dukterų, Rusijos lyderis nepatikslino.

Tačiau labiausiai gluminančia V. Putino pasisakymo apie vakcinas dalis – jo pareiškimas apie tariamai tragišką situaciją po „Astrazeneca“ ir „Pfizer“ skiepų. Šio savo pasisakymo jis nedetalizavo.

„Ačiū dievui, pas mus nėra tokios tragiškos situacijos, kokią matėm po „Astrazeneca“ ir „Pfizer“, – pareiškė jis.

Rusija šiuo metu susiduria su trečiąja koronaviruso banga.

Antradienį skelbta, kad Rusijoje per parą nustatyta 20 616 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 652 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo antradienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Tai didžiausias per parą Rusijoje užfiksuotų mirčių nuo koronaviruso skaičius per visą pandemijos laikotarpį. Ankstesnis rekordas fiksuotas gruodžio 24-ąją, kai per parą nuo COVID-19 mirė 635 žmonės.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 21 650 naujų užsikrėtimo atvejų ir 611 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 6 209 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 121 užsikrėtęs žmogus

Naujas mirčių nuo COVID-19 paros rekordas užfiksuotas antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge, kur per praėjusią parą mirė 119 užsikrėtusiųjų.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 493 557 COVID-19 atvejai, 134 545 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 984 037 pacienta.