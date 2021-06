„Nepaisydami Aliaksandro Lukašenkos režimo sprendimo sustabdyti Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės programoje esame pasirengę toliau dirbti su baltarusių tauta plečiant ryšius, stiprinant regioninį bendradarbiavimą ir kovojant su bendrais iššūkiais“, – parašė J. Borrellis pirmadienį savo „Twitter“ paskyroje.

Despite the decision by the Lukashenko regime to suspend #Belarus participation in the #EasternPartnership, we are ready to continue working with the Belarusian people to strengthen the bonds, foster regional cooperation and tackle joint challenges.