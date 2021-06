AP: dėl vakcinų veiksmingumo – akivaizdūs įrodymai

Šiuo metu beveik visos COVID-19 aukos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) yra neskiepyti žmonės. Tai sukrečiantis įrodymas, kokios veiksmingos yra vakcinos, ir ženklas, kad paros mirčių skaičius (dabar nesiekia 300) galėtų būti praktiškai nulinis, jeigu pasiskieptų visi tai padaryti galintys gyventojai, skelbia „Associated Press“ (AP).

AP išanalizavo gegužės mėnesį paskelbtus vyriausybės duomenis ir nustatė, kad tarp abu skiepus gavusių žmonių užsikrėtimo koronavirusu atvejų buvo mažiau nei 1 200 iš daugiau nei 853 tūkst. hospitalizacijų dėl COVID-19, arba maždaug 0,1 proc.

Be to, gegužės mėnesį nuo COVID-19 mirė daugiau nei 18 tūkst. žmonių, tačiau tarp jų buvo vos apie 150 asmenų, gavusių abu skiepus. Tai atitinka maždaug 0,8 proc., arba vidutiniškai penkias mirtis per parą.

„Associated Press“ išnagrinėjo skaičius, pateiktus Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC). Beje, CDC nepaskaičiavo, koks hospitalizacijos ir mirties atvejų procentinis punktas tenka visiškai paskiepytiems žmonėms, nes duomenys yra riboti.

Visgi bendra tendencija, pastebėta ištyrus duomenis, atitinka tai, ką daugelis sveikatos priežiūros institucijų mato šalyje ir ką sako garsiausi ekspertai.

Anksčiau šį mėnesį buvęs Joe Bideno administracijos patarėjas COVID-19 klausimais Andy Slavittas pareiškė, kad 98–99 proc. nuo koronaviruso mirštančių amerikiečių yra neskiepyti.

Praėjusį antradienį CDC direktorė dr. Rochelle Walensky sakė, kad vakcinos yra tokios veiksmingos, jog „šiuo metu beveik kiekvienos mirties nuo COVID-19, ypač suaugusiųjų, galima išvengti“. Tokias mirtis ji pavadino „itin tragiškomis“.

JAV mirtingumas nuo COVID-19 gerokai sumažėjo, nors sausio viduryje, praėjus mėnesiui nuo vakcinacijos pradžios, pasiekto piko metu per parą vidutiniškai mirdavo daugiau nei 3 400 žmonių, rašo AP.

Anot CDC, maždaug 63 proc. visų amerikiečių, kurie gali būti skiepijami (12-os metų amžiaus ir vyresni) gavo bent vieną dozę, o 53 proc. – dvi. Nors daugelyje pasaulio šalių vakcinų dozių trūksta, JAV jų gauna tiek daug, o paklausa taip sumažėjo, kad preparatai guli nenaudojami.

Rossas Bagne, 68-erių metų amžiaus smulkusis verslininkas iš Šajeno, Vajomingo valstijos, galėjo gauti vakciną vasario mėnesio pradžioje, bet nepasiskiepijo. Vyras mirė birželio 4 d. nuo COVID-19, ligoninėje praleidęs daugiau nei tris savaites. Jo plaučiai prisipildė skysčio. R. Bagne nebegalėjo nuryti dėl patirto insulto.

„Jis niekur neidavo, todėl negalvojo, kad užsikrės, – sakė jo gedinti sesuo Karen McKnight ir nusistebėjo. – Kodėl rizikuoti ir nesiskiepyti?“

Ekspertai spėja, kad ir toliau bus mirčių, kurių buvo galima išvengti, nes nepaskiepyta populiacijos dalis turėtų sulaukti protrūkių rudenį ir žiemą. Siatle esančio Vašingtono universiteto sveikatos metrikos mokslų profesorius Ali Mokdadas aiškino, kad, remiantis modeliais, kitais metais mirčių skaičius turėtų išaugti iki 1 000 per parą.

Arkanzaso valstijoje, pasižyminčioje vienais mažiausių vakcinacijos tempų šalyje (visiškai apsaugoti tik maždaug 33 proc. gyventojų), daugėja naujų susirgimų, hospitalizacijos atvejų ir mirčių.

„Liūdna, kai žmogus paguldomas į ligoninę ar net miršta, nors to buvo galima išvengti“, – tviteryje parašė gubernatorius Asa Hutchinsonas ir paragino žmones skiepytis.

Siatlo Kingo apygardoje visuomenės sveikatos departamentas per pastarąsias 60 dienų užfiksavo vos tris mirties atvejus tarp abu skiepus gavusių žmonių. Likusios aukos (apie 95 proc. visų 62 mirčių) nebuvo paskiepytos arba buvo gavusios tik vieną skiepą, praneša AP.

„Tai kažkieno tėvai, seneliai, broliai, seserys ir draugai, – sakė dr. Markas Del Beccaro, padedantis įgyvendinti vakcinavimo programą Kingo apygardoje. – Mirčių vis dar labai daug, o juk buvo galima joms užkirsti kelią.“

Daugiau nei 90 proc. Sent Luise hospitalizuotų pacientų yra neskiepyti, pranešė dr. Alexas Garza, ligoninės administratorius, vadovaujantis metropoliteno kovos su koronaviruso protrūkiu specialiosios paskirties darbo grupei.

„Daugelis jų gailisi, kad nepasiskiepijo, – sakė dr. A. Garza. – Tai gana dažnai iš COVID-19 užsikrėtusių žmonių girdimi žodžiai.“

Istorijos apie mirštančius neskiepytus žmones gali įtikinti kai kuriuos asmenis ryžtis vakcinacijai, tačiau jaunus suaugusiuosius – gyventojų grupę, pasižyminčią mažiausiu noru skiepytis – gali labiau motyvuoti troškimas apsaugoti mylimus žmones, sakė šalies sostinėje įsikūrusio George’o Washingtono universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto epidemiologas Davidas Michaelsas.

Kitiems reikia mokamų laisvadienių, kad turėtų laiko pasiskiepyti ir susidoroti su šalutiniu poveikiu, pridūrė D. Michaelsas.

Šį mėnesį Darbuotojų saugos ir sveikatos administracija (OSHA) pradėjo reikalauti sveikatos priežiūros srities darbdavių, įskaitant ligonines ir privačius slaugos namus, skirti mokamų laisvadienių.

Visgi D. Michaelsas, vadovavęs OSHA valdant prezidentui Barackui Obamai, pareiškė, kad agentūra turėjo užsimoti plačiau ir šią taisyklę pritaikyti mėsos ir paukštienos perdirbimo fabrikams bei kitoms maisto pramonės įmonėms, taip pat visoms bendrovėms, kurių darbuotojams gresia didesnė rizika užsikrėsti koronavirusu.

R. Bagne gyveno vienas ir padėdavo žmonėms įregistruoti įmones Vajominge, nes šioje valstijoje taikomos tam tikros mokesčių lengvatos. Jis planavo nutraukti veiklą ir išeiti į pensiją, bet susirgo COVID-19. Balandžio mėnesį vyras parašė el. laišką savo seseriai, kuriame skundėsi negalavimo sukeltu svaiguliu ir dezorientacija.

„Kad ir kas tai buvo, liga iš manęs DAUG pareikalavo“, – rašė jis.

R. Bagne sveikata vis prastėjo, kol galiausiai kaimynas jį įtikino gultis į ligoninę.

„Kodėl jo valstijoje visuomenės informavimas buvo toks neaiškus, kad jis nesuvokė vakcinos svarbos? Jis buvo labai protingas, – sakė jo sesuo. – Galėjo pasiskiepyti. Man liūdna, kad jis nesuprato, kaip vakcina jį būtų apsaugojusi nuo COVID-19.“