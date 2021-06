Blinkenas tikisi, kad JAV jau greitai atsivers keliautojams iš ES

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį vylėsi, kad europiečiai, nuslūgus nerimui dėl koronaviruso, greitai vėl galės keliauti į JAV.

ES, siekdama po nesėkmingų 2020 m. atgaivinti turizmo sektorių ir prisitraukti JAV turistus, atsivėrė paskiepytiems arba neigiamą koronaviruso rezultatą pateikti galintiems amerikiečių keliautojams ir paragino JAV atsakyti tuo pačiu.

Ne kartą paklaustas apie JAV atsivėrimą europiečiams, A. Blinkenas pareiškė supratimą, tačiau tikslios datos nepateikė.

„Turime remtis mokslu ir medicinos ekspertų informacija, negalime priimti politinių sprendimų, kol jie nėra paremti faktais“, – per virtualiai vykstantį forumą su jaunais prancūzais kalbėjo A. Blinkenas.

„Viliuosi, kad taip nutiks jau greitai. Mes labai to norėtume. Tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas per kelias savaites, o ne per kelis mėnesius“, – teigė jis.