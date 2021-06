„Ramanas ir Sofija tebėra įkaitai. Vakar Aliaksandro Lukašenkos propagandistai filmavo vaizdo įrašą su jais abiem, kad parodytų, kokie jie laimingi Minske. Netikėkite nė vienu žodžiu! Turime reikalą su melu ir teroru paremtu korumpuotu režimu, kuris žaidžia žmonių likimais“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė F. Viačorka.

pasak jo, su R, Pratasevičiumi tame pačiame kambaryje gyvena ir KGB darbuotojai.

„Ką tik kalbėjau su Ramano Pratasevičiaus tėvais. Jam skirtas namų areštas. Bet tai nėra laisvė. Tiesiog kitoks kalėjimas. KGB darbuotojai gyvena su juo tame pačiame kambaryje. Tėvai negali bendrauti su Ramanu ir bijo, kad jis bus naudojamas kaip įrankis derėtis su Vakarais“, – rašė jis.

I just spoke to Raman Pratasevich's parents. He was moved to house arrest. But it's not freedom. It is a prison of different type. KGB people live in the same room with him. Parents dont have contact with Raman, & they are afraid that he will be for bargaining with the West. pic.twitter.com/bQwZvVkCrb