Čekijos pietrytinę dalį nusiaubė viesulas ir kruša, kurios metu krito teniso kamuoliuko dydžio ledukai, pranešė gelbėtojai. Stichija griovė namus, tačiau tikslus aukų skaičius dar nėra žinomas.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose užfiksuoti sunaikinti pastatai ir automobiliai, nulaužti medžiai bei iš keleto gaisro židinių kylantys tiršti juodi dūmai, skelbia „The Guardian“.

„Tarsi pragaras žemėje“, – po apsilankymo rajone sakė Pietų Moravijos regiono gubernatorius Janas Grolichas.

Čekijos naujienų agentūra CTK citavo Hrušky merą, kuris pareiškė, jog pusė jo kaimo buvo sulyginta su žeme. Vietos gelbėjimo tarnybos atstovė spaudai Hedvika Kropackova nurodė, kad yra žuvusiųjų ir po griuvėsiais įkalintų žmonių.

„Bažnyčia liko be bokšto, pradinė mokykla – be stogo ir izoliacijos [sluoksnio], namų liko tik sienos. Yra sužeistųjų... Tikrai baisu“, – sakė jis.

Jos teigimu, sužeistųjų turėtų būti kelios dešimtys, tačiau netoli sienos su Slovakija esančio Hodonyno miesto ligoninė pranešė, jog dėl patirtų sužalojimų kreipėsi apie 200 gyventojų.

Šalies vidaus reikalų ministras Janas Hamacekas sakė, kad „visos turimos gelbėjimo komandos jau dirba nelaimės vietoje arba yra pakeliui į Hodonyno rajoną, kur nuo viesulo nukentėjo kelios savivaldybės“.

Į pagalbą pasitelkta ir Čekijos kariuomenė, taip pat padeda Austrijos ir Slovakijos gelbėtojai.

Viesulas ir stambi kruša užgriuvo keletą miestelių ir kaimų, įskaitant Hodonyną, kur stichija ne tik sužalojo žmonių, bet ir sugriovė senelių namus bei vietos zoologijos sodą.

Dėl ekstremalių oro sąlygų daugeliui gyventojų dingo elektra, sutriko eismas – nukritę laidai paralyžiavo svarbų greitkelį, jungiantį Prahą ir Slovakijos sostinę Bratislavą.

