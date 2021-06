Rusijoje užfiksuotas didžiausias nuo sausio COVID-19 atvejų prieaugis ir mirštamumas – 20 tūkst. naujų atvejų

Rusijos medikai per pertrauką

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 20 182 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 568 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Naujausi COVID-19 atvejų paros prieaugio ir pacientų mirštamumo rodikliai yra didžiausi šalyje nuo sausio pabaigos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 17 594 naujus užsikrėtimo atvejus ir 548 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 8 598 nauji COVID-19 atvejai. Be to, sostinėje trečią parą iš eilės fiksuojami didžiausias paros mirštamumo rodiklis – koronavirusinė infekcija pareikalavo dar 92 žmonių gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 388 695 COVID-19 atvejai, 131 463 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 915 615 pacientų, iš jų 13 505 – per praėjusią parą.