JAV Kongresas pritarė, kad vergijos panaikinimo metinės taptų federaline švente

Jungtinės Valstijos netrukus turės oficialią dieną vergijos pabaigai paminėti – Atstovų Rūmai trečiadienį pritarė Birželio 19-osios paskelbimui 12-ąja federaline švente.

Įstatymo projektas, Atstovų Rūmuose priimtas 415 balsų, „prieš“ balsavus 14 narių, dabar keliauja ant prezidento Joe Bideno darbo stalo. Tikimasi, kad prezidentas įstatymą pasirašys.

1865 metų birželio 19 dieną, du mėnesiai po Konfederacijos pasidavimo, Sąjungos kareiviai atnešė juodaodžių vergų išlaisvinimo naujieną į Galvestoną Teksase. Tai įvyko praėjus maždaug pustrečių metų po Emancipacijos proklamacijos, išlaisvinusios vergus pietinėse valstijose, paskelbimo.

Birželio 19-oji yra pirma nauja federalinė šventė nuo Martino Lutherio Kingo jaunesniojo dienos paskelbimo 1983-aisiais.

„Mūsų federalinių švenčių sąmoningai yra mažiau, jomis pripažįstami svarbiausi įvykiai, – sakė Atstovų Rūmų narė, Niujorkui atstovaujanti demokratė Carolyn Maloney. – Negaliu sugalvoti svarbesnio minėtino įvykio už vergijos Jungtinėse Valstijose pabaigą.“

Teksasui Atstovų Rūmuose atstovaujanti demokratė Sheila Jackson Lee, kalbėdama šalia didelio plakato, kuriame pavaizduotas juodaodis su rimbo kirčių randais ant nugaros, sakė, kad šeštadienį lankysis Galvestone ir paminės šią šventę drauge su Teksasui atstovaujančiu respublikonų senatoriumi Johnu Cornynu.

„Ar galite įsivaizduoti? – kalbėjo gan mažo ūgio Sh. Jackson Lee. – Stovėsiu galbūt aukštesnė už senatorių Cornyną – atleiskite man už tai – nes tai bus didžiulis... pakylėjimas.“

Senatas įstatymo projektą priėmė diena anksčiau, pagal visuotinio sutikimo susitarimą, paspartinantį įstatymų projektų svarstymo procesą. Tokiems susitarimams blokuoti užtenka vos vieno senatoriaus prieštaravimo.

„Prašom, padarykime kaip Senatas. Vienbalsiai balsuokite už priėmimą“, – kolegas Atstovų Rūmuose ragino Džordžijai atstovaujantis demokratas Davidas Scottas.

Balsavimas įvyko įstatymų leidėjams bandant spręsti nesutarimus dėl įstatymo projekto policijos reformos klausimu, svarstomo po juodaodžio George'o Floydo mirties dėl Mineapolio policijos veiksmų.

Be to, valstijų įstatymų leidėjai respublikonai, pasak ekspertų, šiuo metu stumia be precedento daug įstatymo projektų dėl galimybių balsuoti suvaržymo. Respublikonai sako, kad tikslas yra užkirsti kelią balsų klastojimui, bet demokratai tvirtina, kad šiomis priemonėmis siekiama pakenkti mažumų balsavimo teisėms.

Didžioji dauguma valstijų pripažįsta Birželio 19-ąją švente ar kitaip pamini šią dieną. Birželio 19-oji yra apmokama nedarbo diena Teksaso, Niujorko, Virdžinijos ir Vašingtono valstijų darbuotojams.

Pagal įstatymo projektą, naujoji federalinė šventė bus vadinama Birželio 19-osios nacionaline nepriklausomybės diena (angl. Juneteenth National Independence Day).