Maždaug valandą trukusioje V. Putino spaudos konferencijoje buvo aptartos visos JAV ir Rusijos santykių problemos.

„Sutarėme, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija ir JAV Valstybės departamentas pradės konsultacijas dėl sąveikos diplomatinėje srityje visumos. Ten yra, apie ką kalbėti – susikaupė krūva darbo“, – sakė V. Putinas per savo spaudos konferenciją, surengtą po abiejų lyderių derybų.

„Man pasirodė, kad abi šalys, įskaitant amerikiečius, yra pasiryžusios ieškoti sprendimo“, – pridūrė rusų prezidentas.

Rusijos prezidentas žiniasklaidai sakė, kad jis ir Bidenas susitarė, kad jų ambasadoriai turėtų grįžti į atitinkamas pareigas ir atnaujinti savo diplomatines pareigas.

„Jie sugrįš į savo darbo vietas. Kada tiksliai – tai grynai techninis klausimas“, – žurnalistams sakė V. Putinas.

Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas ir JAV ambasadorius Rusijoje Johnas Sullivanas pastaruosius kelis mėnesius buvo savo gimtosiose šalyse dėl padidėjusios įtampos tarp abiejų šalių.

Vladimiro Putino buvo paklausta, ar jo ir Joe Bideno derybos nebuvo priešiškos.

Rusijos prezidentas tvirtino, kad derybos nebuvo priešiškos ir iš tikrųjų buvo „gana konstruktyvios“ ir abi pusės parodė „norą suprasti viena kitą“.

„Bendras vertinimas – manau, kad nebuvo priešiškumo. Priešingai. Mūsų susitikimas vyko, žinoma, principingai, daugeliu atvejų mūsų vertinimai skiriasi. Tačiau, mano nuomone, vis dėlto abi pusės parodė norą suprasti viena kitą ir ieškoti būdų, kaip suartinti pozicijas “, – po derybų žurnalistams sakė V. Putinas.

V. Putinas Joe Bidenui pasakė ir retą komplimentą, apibūdindamas jį kaip „patyrusį valstybės veikėją“.

Jie išsamiai kalbėjo dvi valandas, sakė Putinas, o ne tai, ką galėjai padaryti su dauguma kitų politikų.

„Jis labai skiriasi nuo prezidento D. Trumpo“, - sakė Putinas. Tačiau tuo pačiu pridūrė, kad Joe Bidenas jo nepakvietė į Baltuosius rūmus, o Rusijos prezidentas nepateikė jokio savo kvietimo.

Putinas pridūrė, kad jie su Bidenu susitarė „pradėti derybas“ dėl kibernetinio saugumo. Baltieji rūmai nurodė, kad susitikime su Putinu Bidenas iškels pastarųjų kibernetinių atakų prieš pagrindines JAV korporacijas klausimą.

Rusijos prezidentas taip pat sakė, kad per susitikimą sutarta dėl konsultacijų dėl tolesnio naujosios Strateginės ginkluotės mažinimo sutarties (START) likimo.

Jis taip pat sakė, kad jie susitikimo metu buvo aptartas Ukrainos galimo prisijungimo prie NATO aljanso klausimas. „Mes palietėme tai plačiai“, - teigė V. Putinas.

Be to, pasak jo, J. Bidenas sutiko, kad padėtis Rytų Ukrainoje turėtų būti sureguliuota laikantis Minsko susitarimų.



Akibrokštas dėl žmogaus teisių pažeidimų

Vladimiras Putinas nesutiko su kritika dėl jo žmogaus teisių rekordo, pasmerkdamas JAV už smurtą ginklu ir smūgius bepiločiais orlaiviais. Klausimą dėl žmogaus teisių pažeidimų jam uždavė viena iš salėje buvusių žurnalistų.

Rusijos prezidentas teigė, kad JAV turi daug atsakyti, kai reikia gerbti žmogaus teises, kaip pavyzdį nurodydamas Gvantanamo įlanką.

Joe Bidenas anksčiau apibūdino Putiną kaip „žudiką“, tačiau Rusijos lyderis pabrėžė, kad didžiuosiuose JAV miestuose žmonės kiekvieną dieną yra nušauti.

"Kas yra žudikas?" - paklausė Putinas pagal jo pastabų vertimą.

Ignoravo Navalno klausimą

Vladimiras Putinas neatsižvelgė į klausimą apie įkalintą opozicijos lyderį Aleksejų Navalnį, kuris anksčiau buvo apnuodytas.

Putinas atsisakė sakyti Aleksejaus Navalno vardą, o nurodė jį tiesiog kaip „šį žmogų“. Rusijos prezidentas taip pat apkaltino Navalnį „sąmoningu“ įstatymų pažeidimu.

„Šis žmogus žinojo, kad pažeidžia įstatymus Rusijoje“, – po susitikimo su Joe Bidenu Ženevoje apie A. Navalno esą padarytą atidėtos įkalinimo bausmės pažeidimą kalbėjo V. Putinas.

Putinas sakė, kad A. Navalnas „privalėjo registruotis kaip asmuo, du kartus nuteistas lygtine bausme, sąmoningai – noriu tai pabrėžti – nepaisydamas šio įstatymo reikalavimo, šis ponas išvyko gydytis į užsienį“.

„Valdžios organai nereikalavo, kad jis registruotųsi. Kai tik jis išėjo iš ligoninės ir paskelbė savo vaizdo įrašus internete, kilo toks reikalavimas. Jis neatvyko, nepaisė įstatymo reikalavimo. Jis buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą“, – tęsė prezidentas.

„Apie tai žinodamas, jis atvyko. Darau prielaidą, kad (jis) norėjo... būti sulaikytas. Jis padarė tai, ko norėjo, tad apie ką čia kalbėti?“ – pridūrė V. Putinas.

Interviu šią savaitę Putinas atsisakė garantuoti A. Navalno saugumą kalėjime, o J. Bidenas perspėjo opozicijos lyderio mirtį, kuri labai pakenktų JAV ir Rusijos santykiams.

Vladimir Putin says "we agreed that we would begin consultations" with the U.S. over cyber security, following multiple attacks on U.S. firms by Russian-linked hackers. pic.twitter.com/0VjhTiGODf