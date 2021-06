Reporteriai blokavo kolegų kameras, žurnalistai garsiai kalbėjosi tarpusavyje kaip tik tuo metu, kai Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas apsikeitė oficialiais pasisveikinimais, rašo CNN.

CBS korespondentė tviteryje rašo, kad Rusijos žurnalistų komanda taip entuziastingai norėjo pranešti žinias, kad pastojo kelią vienam kolegai iš Amerikos ir neleido patekti į patalpą.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d