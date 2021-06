Visiškas ribojimų panaikinimas Anglijoje atidedamas 4 savaitėms papildyta 20.58

Britų premjeras Borisas Johnsonas pirmadienį paskelbė, kad visiškas dėl koronaviruso įvestų ribojimų panaikinimas Anglijoje atidedamas keturioms savaitėms, išaugus užsikrėtimo Delta atmaina atvejų skaičiui.

„Iki liepos 19 dienos mes paskiepysime du trečdalius suaugusių gyventojų dviem dozėmis, įskaitant visus vyresnius nei 50 metų žmones, visus pažeidžiamus asmenis, visus priešakinėse [kovos su COVID-19] linijose esančius sveikatos priežiūros darbuotojus ir socialinius darbuotojus bei visus vyresnius nei 40 metų žmones, kurie gavo pirmąją dozę iki gegužės vidurio“, – britų žiniasklaida cituoja B. Johnsono žodžius.

„Remdamasis įrodymais, kuriuos matau dabar, esu įsitikinęs, kad mums neprireiks daugiau nei keturių savaičių ir nereikės [tęsti apribojimų] po liepos 19 dienos“, – spaudos konferencijoje sakė B. Johnsonas.

Anksčiau planuota, kad Anglijoje ribojimų dėl pandemijos nebeliks birželio 21 dieną.

Liepos 5 dieną vyriausybė spręs, ar galima atšaukti ribojimus anksčiau naujojo termino.

B. Johnsonas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl pirmąkart Indijoje aptiktos koronaviruso atmainos Delta spartaus plitimo.

Kaip praėjusią savaitę pranešė sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas, daugiau nei 90 proc. Jungtinėje Karalystėje registruojamų naujų atvejų yra atmainos Delta atvejai.

Pirmadienį JK vyriausybė pranešė apie 7 742 naujus patvirtintus koronaviruso atvejus – tai vienas didžiausių paros skaičius nuo vasario pabaigos. Per parą užregistruojamų naujų COVID-19 atvejų per pastarąsias keletą savaičių išaugo trigubai, tačiau šis skaičius vis dar yra mažesnis nei beveik 70 000 per parą fiksuotų atvejų sausio mėnesį.