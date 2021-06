Tyrimas: „Novavax“ vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumas viršija 90 proc.

„Novavax“ vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumas viršija 90 proc., taip pat ir prieš koronaviruso atmainas, pirmadienį, po JAV atlikto didelio masto tyrimo, paskelbė kompanija.

Vakcina „pasirodė 100 proc. apsauganti nuo vidutinio sunkumo ir sunkios ligos, o bendras veiksmingumas yra 90,4 procento“, sakoma gamintojos pranešime.

Jame nurodoma, kad „tyrime veiksmingumui, saugumui ir imunogeniškumui įvertinti dalyvavo 29 960 dalyvių 119 vietų JAV ir Meksikoje“.

Merilande įsikūrusi kompanija paskelbė ketinanti iki trečio šių metų ketvirčio kreiptis į reguliuotojus dėl vakcinos patvirtinimo.

Po to kompanija ketina iki trečio ketvirčio pabaigos pradėti gaminti po 100 mln. skiepų dozių per mėnesį, o iki metų pabaigos – po 150 mln. dozių per mėnesį.

„Šiandien „Novavax“ yra vienu žingsniu arčiau labai svarbaus ir nuolatinio pasaulinio... poreikio turėti papildomų vakcinų nuo COVID-19 patenkinimo“, – sakė „Novavax“ prezidentas ir generalinis direktorius Stanley Erckas.

„Novavax“ toliau skubiai dirba siekdama pateikti paraiškas reguliuotojams ir tiekti šiuos skiepus... pasauliui, kuriam vis dar labai reikia vakcinų“, – sakoma pranešime.

Kai kurios turtingosios šalys sėkmingai skiepija savo gyventojus, tačiau nerimaujama, kad daug neturtingesnių šalių lieka pasaulinės skiepijimo kampanijos nuošalyje.

Paskiepytų gyventojų skaičiai neturtingiausiose pasaulio valstybėse yra daug mažesni nei Didžiojo septyneto (G-7) valstybėse ir kitose turtingose šalyse. Pasaulio bankas nurodo, kad disbalansas tarp G-7 šalių ir mažų pajamų valstybių nusakomas santykiu 73:1.

Ne taip kaip kai kurių konkurentų vakcinų, „Novavax“ skiepų, oficialiai vadinamų NVX-CoV2373, nereikia saugoti itin žemoje temperatūroje.

Pasak kompanijos, vakciną galima laikyti 2–8 Celsijaus laipsnių temperatūroje, todėl ją galima platinti naudojantis jau esamais skiepų tiekimo kanalais.

Bent teoriškai tai reiškia, kad šiuos skiepus būtų lengviau pervežti ir panaudoti šalyse su menkiau išvystyta sveikatos apsaugos infrastruktūra.